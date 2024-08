¡Dios! Mazzy Star dará sus primeros shows en vivo desde hace cinco años

Aún si no estás familiarizado con Mazzy Star, es muy posible que conozcas su canción más importante, «Fade Into You.». Es una acuarela onírica que abarca tanto lo increíble de la banda – básicamente, su capacidad para crear un paisaje completo a partir de un bosquejo-, y la influencia masiva que tuvieron en el futuro del rock y el pop independientes: ese toque ligero que se puede sentir en artistas que van de Beach House a Lana Del Rey. En la canción, las voces de Hope Sandoval flotan sobre una piscina de aguas azules conjurada por las guitarras, y la clara propensión del grupo para establecer el ambiente ejemplificado aquí -el cual es visible a lo largo de todo su catálogo- ha hecho que desde que les escuché, hace ya un tiempo, haya querido verles -sentirles- ejemplificar todo lo que son delante de mí, en vivo.

Ahora se ha anunciado que los afortunados de Sydney tendrán esa oportunidad. Mazzy Star tocará su primer show en vivo desde 2013 en el festival Vivid de tres semanas en la ciudad, el cual también tendrá los shows de Ice Cube, St. Vincent, Cat Power (quien celebrará el 20 aniversario de su álbum Moon Pix con un espectáculo especial) y mucho más. Es un cartel abigarrado, sin duda, con Mazzy Star como un punto culminante increíble: una aparición rara de una banda aún más rara. En nuestro paisaje actual, donde el dream pop es parte del mobiliario, es fácil olvidar a las influencias tempranas como ellos, pero su regreso en vivo (que, con suerte, se extenderá más allá de este show) es un excelente recordatorio, y también un gran excusa para escuchar el álbum So Tonight that I Might See y llorar en el autobús (en caso de que necesites una excusa para esto).

Checa completo el cartel del Vivid Sydney aquí, y si no estás en Australia, únete a mí quejándote en voz alta de ese hecho.

