Diplo explica qué pasaba por su mente cuando trabajó con Justin Bieber

En el reciente mini-documental del New York Timessobre cómo se hizo el tema «Where Are Ü Now» de Jack Ü con Justin Bieber, Diplo, cuyo nombre real es Wesley Pentz, dijo que había decidido trabajar con Bieber porque «nadie lo hubiera esperado.» El video no dice nada más sobre las circunstancias de su colaboración, pero en una reciente entrevista con FADER, Diplo revela que había más en la historia de lo que nos había contado.

En la entrevista el productor habla cándidamente sobre sus razones para escoger trabajar con Bieber y Skrillex: «Justin ya había tocado fondo con varias cosas, como con la prensa, la prisión y bajarse los pantalones en ceremonias de premiación y esas cosas,» comenta. «Yo ni siquiera estaba poniendo atención, pero se que no estaba bien. Y yo estaba tratando de ayudar a Skrillex a reestructurar su propio proyecto también. Si nada más, pensé que trabajar con Bieber sería lo más notable que podríamos hacer. Sería un buen track y realmente jodería a todos. Haría que todos se decepcionaran de si mismos, se confundieran, se preguntaran, ‘¿Cómo es qué me gusta esta canción?’»

Resulta él pensó que trabajar con Bieber sería una forma efectiva de desafiar las expectativas de la gente haciendo que todos se preguntaran por qué aprecian algo que en primer lugar odian. «Incluso desde el día uno, conforme comencé a desarrollarlo, vi la percepción que tenía la gente de mi como productor y noté que siempre quieren ponerme en una caja o en otra,» él explica. «Quizá por eso estoy en la mira de muchos porque no pertenezco a ningún lado. Si hago un track que hace que la gente piense que Justin Bieber es cool y los hace bailar—que parece una de las tareas más desalentadoras—entonces quizá la gente volverá a pensar sobre la forma en que observan la música, ¿ya sabes? No es tan seca y limpia, lo que es cool y lo que no lo es. La buena música será buena música. Él es alguien que no quieres que te guste, pero te gusta.» Lee la entrevista completa en FADER y mira el video oficial de «Where Are Ü Now» abajo.

