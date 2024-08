Diplo se monta al tren con un remix bastante aceptable de “Old Town Road”

Estamos en el amanecer de una nueva era de vaqueros de filtro de Instagram y Diplo no sería Diplo si no quisiera un pedazo de ese pastel. El productor nacido como Thomas Wesley Pentz aparentemente se percató de todas esas plantas corredoras del desierto rodando por las grandes planicies de la cultura y decidió comenzar a usar sombrero, tuitear “yeehaw” y tocar en festivales de country. No es que cuestione las credenciales country de Diplo ––al final del día, estamos hablando de un ninja que nació en Mississippi––, tan solo está chistoso su timing.

La semana pasada sacó una canción bajo su nombre real, ––uno de esas típicas movidas “de regreso a tu raíz”––, con la cantante de country Cam. El video promocional muestra a Diplo tomando unas cervezas y dando vueltas a caballo en una granja. Es un poco literal y burdo, pero resultó en el neologismo “#yeehouse” que, en esencia, es el tipo de música pop que Diplo lleva haciendo la mejor parte de esta década, aderezado con algún tipo de voz bastante melosa. Es simple y es agradable, aunque se sienta tan calculado.

Videos by VICE

Así que el nuevo subgénero conocido como yeehouse va en su segunda canción oficial con el nuevo remix de uno de los fenómenos virales del 2019, “Old Town Road” de Lil Nas X. Es un flip básico. Estiró un poco la instrumental y le puso un beat medio latinoso, convirtiendo el tema en una especie de trip-hop energético, que supongo que es el “toque Diplo” a estas alturas. No es nada del otro mundo, pero suena fresca y claramente está hecha para que todos esos dudes del EDM la suelten en los escenarios principales de los festivales del verano y no desentone con el resto de sus sets.

Parece que, de un tiempo a esta parte, las canciones rara vez llegan al número 1 en las listas de popularidad sin que Diplo se inmiscuya de alguna manera. Así que todo esto es más bien inevitable, pero aún así impresiona lo mucho que potencialmente puede hacer el güerito con su tontimix. En el Stagecoach Festival de este fin de semana, Diplo subió a Nas X y Billy Ray Cyrus para la primera presentación en vivo de la canción. Fue una ocasión trascendental a la mitad de un set de Diplo en un festival de música country. MIerda 2019 hasta el tope.

Escúchala abajo.

