Un director dice que los creadores de ‘Stranger Things’ le robaron su idea

Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things están siendo demandados por un director que afirma que estos le robaron su idea para hacer su exitoso programa en Netflix, informa TMZ.



El director, Charlie Kessler, dice que él hizo un pitch para los Duffers en 2014 sobre una serie de ciencia ficción de la leyenda urbana del Montauk Project, basada en su cortometraje de 2012, Montauk. Este corto estaba en Vimeo, pero fue eliminado desde que la noticia de la demanda se diera a conocer. Según Kessler, los hermanos Duffer inicialmente desecharon su idea de la serie, pero luego cambiaron de mentalidad y le vendieron un concepto similar a Netflix.

Videos by VICE

«Ya hemos visto muchas veces las [conspiraciones] más conocidas, como la del Area 51 y el Philadelphia Experiment, sensacionalizadas en cine y televisión», escribieron los Duffer Brothers en su discurso original de Stranger Things, cuando el programa se llamaba Montauk. «Pero Montauk Project, una de las conspiraciones más extrañas en la historia de nuestro país, sigue sin ser explorada».

La conexión del Montauk Project se perdió en el desarrollo, pero la versión final de Stranger Things todavía parece compartir algunas similitudes con el cortometraje original de Kessler, como la desaparición de los niños, la tecnología y algunas mierdas freakies en el cielo, pero, para comenzar, esos elementos no son exactamente exclusivos del corto de Montauk. El corto también presenta una gran toma de la enorme torre de radar de la base Camp Hero Air Force de Montauk, que también aparece en el documento del pitch original de los Duffer.

También existen algunas diferencias bastante importantes entre los dos proyectos. En particular, la película de Kessler es una de metraje recreada en 2010, lo que significa que no es la salvaje bomba de nostalgia de los años ochenta que resultó ser Stranger Things. No hay hemorragias nasales, tampoco. Además, aún no hemos visto a ninguna mujer levitando dividida en la mitad como ocurre en Montauk, pero, quién sabe, tal vez los hermanos Duffer estén guardando eso para más adelante cuando quieran dejar a Winona Ryder fuera del programa.

Según TMZ, la demanda de Kessler busca «dinero y destrucción de todos los materiales que supuestamente fueron robados de su concepto», lo que significa que algún pobre practicante probablemente tendrá que encontrar y destruir un montón de antiguas biblias de la serie Montauk que floten en las oficinas de Netflix. si la demanda alguna vez prospera.

Este artículo apareció originalmente en VICE US.