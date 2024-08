Por qué las mujeres aman el porno gay

Después de trabajar durante años en la industria pornográfica heterosexual y lésbica, la directora y productora feminista Nica Noelle es una de las pocas mujeres que ha decidido hacer una incursión en el porno gay masculino, y también es una de las pocas que ha podido saborear los inesperados éxitos que trae esta industria.

Noelle fundó el estudio pornográfico Icon Male en 2015 con la firme intención de especializarse en el «porno romántico». Para sorpresa de todos, más allá de hombres gais que buscaban contenidos distintos al sexo duro, el de las mutuas palmadas en las nalgas, el porno romántico resultó atractivo para las mujeres heterosexuales, quienes, por cierto, están viendo más porno gay que nunca desde hace algunos años.

Videos by VICE

MIRA: El peligroso mundo del fetiche de los secuestros



Los datos de Pornhub señalan con consistencia que después del porno lésbico, el porno gay masculino es la categoría más consumida entre las usuarias. La reciente avalancha de fanáticas de este tipo de pornografía ha sido considerada un fenómeno excesivo. Como directora heterosexual de porno gay, pocas personas pueden hablar del tema con la autoridad de Noelle.



La carrera de esta directora no ha estado libre de controversia, algunos modelos y blogueros la han denunciado por tener un temperamento complicado y por hacerles trabajar siempre en condiciones laborales precarias. Ella, por su parte, también ha lanzado alguna que otra acusación.

Los datos de Pornhub señalan con consistencia que después del porno lésbico, el porno gay masculino es la categoría más consumida entre las usuarias

En cualquier caso, es bien sabido que el universo del porno es turbulento y dramático, así que si bien Noelle tiene detractores, también abundan sus admiradores y sus reconocimientos. El solo hecho de ser una mujer heterosexual que se aseguró un lugar en esta competidísima industria es ya un logro. Abajo, Noelle nos habla de la emergente oleada de mujeres heterosexuales que ven porno gay y de por qué su industria es tan problemática.

VICE: El porno gay que produces en Icon Male puede ser descrito como «porno romántico» en oposición al «porno real» o «porno amateur». Este tipo de porno está siendo cada vez más consumido por mujeres heterosexuales. ¿Qué crees que explique esta fascinación? Nica Noelle: Este es un tema complicado pero creo que hay unas líneas generales que se pueden identificar. Primero, muchas mujeres adultas heterosexuales, pueden sentirse más cómodas viendo porno gay porque sienten que no tienen que preocuparse estableciendo odiosas comparaciones entre ellas y una mujer más joven, atractiva y sexualmente más habilidosa.

La sexualidad gay masculina rechaza cualquier tipo de mujer, aunque sea joven y hermosa. Así, es posible observar a tu actor porno favorito haciendo el amor con otro hombre, disfrutar de su belleza y potencia, sin sentirte amenazada por la presencia de una mujer con la que jamás podrías competir.

«Muchas mujeres adultas heterosexuales, pueden sentirse más cómodas viendo porno gay porque sienten que no tienen que preocuparse estableciendo odiosas comparaciones entre ellas y una mujer más joven, atractiva y sexualmente más habilidosa»

Las espectadoras pueden también fantasear. A pesar de que el actor es gay, es posible en sus cabezas lograr enamorarlo. No a base de cuerpos despampanantes y derroche de juventud. No. Como son gais, es posible que su conversión se motive por razones nobles: pura empatía entre sus almas. Es su hermoso espíritu el que logrará seducirlo, creando una conexión que supera la lujuria animal.

Como ves, alrededor del porno gay las mujeres pueden construir fantasías potentes que las hacen sentir seguras.

«El hecho de que su objeto de deseo sea homosexual les permite disfrutar de su despliegue, sin vergüenza o culpa»

Con respecto a las «groupies», parece ser más una crisis de la mediana edad, sin ánimo de prejuzgar. Es como un regreso a su adolescencia, cuando se obsesionaban con los miembros de las bandas pop que veían es las revistas para adolescentes.

Esa época de sus vidas en las que los hombres jóvenes se antojaban mágicos e inalcanzables, y justo por eso, inofensivos. Para una adulta es bastante más enfermizo obsesionarse con un adolescente heterosexual, es como coquetear con la pedofilia. Pero el hecho de que su objeto de deseo sea homosexual les permite disfrutar de su despliegue, sin vergüenza o culpa.

«Muchas de la fans del porno gay escriben o consumen erótica homosexual»

¿Crees que el boom literario que apela a los romances hombre-hombre (dominado por mujeres, lectoras y escritoras) guarda alguna relación con el boom del porno gay romántico?

Muchas de la fans del porno gay escriben o consumen erótica homosexual, así que puede parecer que sí existe un solapamiento entre los distintos grupos de aficionadas.

Sin embargo quiero aclarar que nunca he leído nada de erótica gay. Después de rodar todo el día porno homosexual masculino, lo último que quiero al finalizar el día es leer este tipo de historias.

Parecen un par de siameses conectados por sus genitales. Así que tengo que recordarles durante el rodaje que se toquen, acaricien, y permanezcan centrados el uno en el otro

Como directora y productora de porno gay, tienes la oportunidad de dar órdenes a los hombres durante el rodaje, algo bastante distinto a como normalmente funciona la industria pornográfica. ¿Has sentido esto como un elemento empoderador?

No siento ningún disfrute personal en dar órdenes a los hombres imponiéndoles cómo asumir su sexualidad.

Idealmente, todos deberíamos estar en la misma página respecto a cómo debería desarrollarse una escena, de manera que fuera innecesario el que yo tuviera que abrir la boca para dirigir. Pero esa no es la realidad, obviamente.



«Algunos actores son naturalmente apasionados y carismáticos, mientras a otros se les ve esforzarse sin éxito para poder expresar el tipo de pasión e intimidad que busco en ellos»

El problema que he identificado con los actores porno, y esto no se limita a un asunto de género, es que los han condicionado a follar de una manera concreta, lo que yo llamo el «sexo pornográfico».

Parece mecánico y distante, sin expresiones faciales, con gemidos falsos y exagerados. Como resultado, parecen un par de siameses conectados por sus genitales. Así que tengo que recordarles durante el rodaje que se toquen, acaricien, y permanezcan centrados el uno en el otro. Tengo que recordarles que se besen con ganas y que se permitan un buen preámbulo. Algunos actores son naturalmente apasionados y carismáticos, mientras a otros se les ve esforzarse sin éxito para poder expresar el tipo de pasión e intimidad que busco en ellos.

«Lo que he observado es que un alto porcentaje de actores porno, tanto gais como heterosexuales, lidian con una variedad infinita de crisis internas»

Varios documentales recientes han puesto sobre la mesa los excesos autodestructivos que pueden verse en la industria pornográfica gay ¿Cuál ha sido tu experiencia?

Dedicarse al porno es una decisión radical; puede ser un ambiente bastante extremo. No es el lugar más saludable para quienes son emocionalmente inestables o están luchando con adicciones o problemas de autoestima.

Aun así, son justo estos los que van a parar a la industria pornográfica. Lo que he observado es que un alto porcentaje de actores porno, tanto gais como heterosexuales, lidian con una variedad infinita de crisis internas.

«Puedo recordar un sinfín de suicidios y sobredosis desde que empecé a trabajar en esta industria hace años»

Si bien podrá decirse que esto es general, en los últimos seis meses dos conocidos —una actriz de porno heterosexual, y un actor de porno gay— se han suicidado. Puedo recordar un sinfín de suicidios y sobredosis desde que empecé a trabajar en esta industria hace años.

En cambio, en todos los años que trabajé en Corporate America jamás supe de un caso por el estilo, así que creo que es ingenuo decir que «las personas atribuladas abundan por doquier», porque, aunque es cierto, sí son más propensas a autodestruirse en un ambiente como el de la industria pornográfica.

«En unos años, cuando ya haya filmado mi última película porno, creo que será como si nunca hubiera pasado»

¿Crees que tus películas tendrán un impacto duradero en este género? He generado discusiones interesantes en mi trabajo pero no creo que puedan considerarse «duraderas». No hay forma de promover la equidad en el porno. No puedes alcanzar nada duradero en esta industria.

No hay retiros oficiales, ni pensiones, ni seguridad laboral, ni nada de eso. No respetamos ni brindamos reverencia a los viejos. Nuestros mejores trabajos, aquellos que hacemos con el corazón, están destinados a llenar anaqueles de revendedores durante un mes hasta que son arrojados al debate sobre si deberían o no acabar en el mar inacabable de reproducciones en línea. En unos años, cuando ya haya filmado mi última película porno, creo que será como si nunca hubiera pasado.

Esta entrevista fue editada y condensada.

Kevin Clarke vive en Berlín y trabaja para el Museo Schwules*. Fue comisario de la exposición «Porn That Way» y autor del libro Porn: From Andy Warhol to X-Tube.