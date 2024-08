Directorio VICE para no perder la esperanza (a pesar de la crisis de la Paz en Colombia)

Otra vez el jefe negociador de la antigua guerrilla comunista de las Farc en los diálogos con el Gobierno colombiano Iván Márquez vestido de camuflado, acompañado de una decena de hombres y mujeres armados, hablando de “la segunda Marquetalia”, del “levantamiento en armas”, de la “rebelión”, de las “retenciones y las alianzas con el ELN”, de la guerra.

En el video publicado en la mañana del pasado jueves 29 de agosto, junto a los excomandantes del grupo insurgente Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, Márquez anuncia que se cansaron de la traición del Estado y que por eso vuelven a las montañas a pelear una guerra que ya le dejó a Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 220.000 muertos.

De inmediato, la facción de exguerrilleros que ha cumplido con lo pactado y que hoy hace su proceso de reincorporación social y política respondió. El presidente del partido político Farc, Rodrigo Londoño, dijo que “nuestro compromiso hoy más que nunca, como mayoría, como partido, como país, es la paz, la defensa y cumplimiento del acuerdo”.

La ultraderecha cantó victoria con un “teníamos razón” que retumbó en las ciudades y sobre todo en los campos de Colombia, donde desde la firma de los Acuerdos a finales de 2016 han matado más de 600 líderes y lideresas sociales y defensoras de Derechos Humanos.

Álvaro Uribe, líder del partido de Gobierno, propuso “bajar los Acuerdos de la Constitución” y mano firme contra los disidentes. Hacer trizas los textos de paz, básicamente.

A pesar de vivir la crisis más profunda desde la firma del Acuerdo, esta Colombia no es la misma que la de hace siete años, cuando el gobierno Juan Manuel Santos decidió negociar el fin de la guerra con las Farc. Días después del plebiscito en el que una mayoría de los votantes decidió no aprobar el pacto hecho por el Gobierno y esa guerrilla, millones de colombianos salimos a la calle a defender lo firmado y a obligar a las partes a cumplir su palabra. Desde ese día, la paz ya no pasa por la voluntad de los políticos o de los excombatientes. La paz es nuestra.

La paz de más de once millones de personas que el 26 de agosto del año pasado votaron una consulta contra la corrupción, la paz de las mujeres en los territorios, de los jóvenes veedores de los debates sobre la Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso de la República, la paz de los y las excombatientes que a pesar de las dificultades permanecen en la legalidad, la paz de quienes quieren que se sepa la verdad completa y de las familias que buscan encontrar a los más de 25.000 desaparecidos que ha dejado el conflicto armado.

Hoy, cuando la paz parece jugarse en la Casa de Nariño o en las montañas de Vaupés junto al río Inírida, hay decenas de colectivos que se apropiaron de los acuerdos de La Habana y para los que la paz es imparable. Les dejamos un directorio de la esperanza, una muestra de que la construcción de una sociedad distinta no pasa por la voluntad de dos actores armados que durante años hablaron con las balas: pasa por la fuerza de los que entendemos que la lucha armada ya no es un camino en nuestro país.

Defendamos la Paz

Iniciativa de varios sectores de la sociedad civil para defender los acuerdos: https://www.facebook.com/DefendamosLaPazColombia/

Paz a la Calle

Movimiento juvenil de defensa de la paz: https://www.facebook.com/PazALaCalleP/

Rodeemos el diálogo

ONG para conversar sobre la construcción de paz desde varios escenarios: https://www.facebook.com/rodeemoseldialogo/

El Avispero

Colectivo social para la defensa de los Acuerdos, la vida de los y las líderes sociales y la transformación social: https://www.facebook.com/elavisperomov/

Casa de la Mujer

Colectivo feminista que trabaja por los derechos humanos de las mujeres, en contra de las violencias y a favor de la paz: https://www.facebook.com/CasaMujerColombia/

La Tremenda Revoltosa

Colectiva feminista autogestionada, autónoma y radical frente a los sistemas de opresión racistas, hetero sexistas, capitalistas, militaristas y violentos: https://www.facebook.com/LaTremendaRevoltosaBatucadaFeminista/

La Paz Querida

Un grupo comprometido con la construcción de nación y democracia, y la necesidad de generar una nueva ética pública, en un ambiente de relaciones sociales equitativas y pacíficas: https://www.facebook.com/PazQuerida/

Por una paz completa

Es una campaña liderada por varias plataformas, organizaciones e iniciativas de paz que manifiestan la necesidad de hacer acuerdos de paz de manera global: https://www.facebook.com/porunapazcompleta/

Redepaz

La misión de Redepaz es ampliar y consolidar el movimiento social por la paz como iniciativa de poder ciudadano, con sentido político, cultural y ético, para la refundación de Colombia: https://www.facebook.com/RedepazOficial/

Redprodepaz

Reúne a veintisiete Programas Regionales de Desarrollo y Paz (PDP), veintinueve entidades de apoyo y una Red de Pobladores para construir una nación en paz desde las regiones: https://www.facebook.com/Redprodepazorg/

Paz Mi Pez

La paz del alma, todos los días: https://www.facebook.com/pazmipez/

Ruta Pacífica de las Mujeres

Es un movimiento feminista y pacifista con un accionar político y social dirigido a fortalecer la visión feminista del pacifismo, la no-violencia y las resistencias civiles: https://www.facebook.com/rutapacificam/

Narrar para vivir

Red de mujeres víctimas del conflicto armado que reúne a más de ochocientas mujeres que decidieron organizarse como estrategia de resistencia civil, una forma de superación del dolor y de la pérdida del sentido de la vida, y una vía para procesar los duelos postergados: https://www.facebook.com/Narrar-para-vivir-173696816562390/

Iniciativas de paz de los excombatientes de las Farc

Tejpaz

Iniciativa textil de excombatientes: https://www.facebook.com/Tejpazcolombia/.



La roja

La cerveza de las Farc: https://www.facebook.com/LaRojaCerveza/.

Confecciones La Montaña

Marca de ropa, bolsos y acccesorios creada por excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil: https://www.facebook.com/confeccioneslamontana07/

Ecomun

Iniciativa para Construir la Nueva Colombia apoyando procesos de reincorporación de excombatientes y la implementación del acuerdo de paz. https://www.facebook.com/EcomunCo/

Les invitamos a sumarse al directorio y a linkear en nuestras redes sociales iniciativas de construcción de paz.

