Dirk Nowitzki es el mejor imitador de Donald Trump del planeta

Como decíamos hace unos días, Dirk Nowitzki seguramente sea la sonrisa más contagiosa de la NBA. El jugador alemán es el mejor humorista de la mejor liga del mundo y eso no admite debate: en los últimos meses, Dirk ha aparecido en ‘sketches’ que parodiaban Saturday Night Live, Zoolander y Tropic Thunder. Que ‘Robin Hood’ es un jodido crack es indiscutible.

Esta semana, el ’41’ de los Dallas Mavericks nos ha deleitado con una nueva creación: la parodia de Donald Trump. Si el extravagante candidato a la Casa Blanca asegura querer «hacer América grande de nuevo«, Dirk afirma que quiere «hacer Dallas grande de nuevo».

Es sencillamente brillante. La peluca, el tono, las réplicas ridículas: está todo. Si yo fuera fan de Dallas y Nowitzki me pidiera hacer «a wall of noise» («un muro de ruido»), me traería quince vuvuzelas para reventar los tímpanos al contrario. ¡Alabemos todos al líder Dirk!