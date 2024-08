Diseccionamos con Kelman Duran su portentoso álbum debut, ’13th Month’

Era bastante razonable que el segundo álbum de estudio del productor dominicano Kelman Duran encontrara cabida en el flamante sello de Riobamba, APOCALIPSIS, pensado para todos aquellos que no son “ni de aquí, ni de allá”.

Titulado 13th Month, este trabajo compuesto por trece tracks sobresalió rápidamente como una de las piezas más innovadoras del espectro electrónico de 2018. Y es que desde su mera etiqueta, “ambient reggaetón”, este LP trae consigo cierto de aire de inflexión que escasea en gran parte de las producciones contemporáneas. Inspirado en la osadía de su ídolo de antaño, DJ Playero, Kelman Duran logró conjugar un sinnúmero de samples –que van desde el clásico sandungueo de Don Chezina y Yandel, hasta los pensamientos suicidas de Notorious B.I.G.– con una selecta sinfonía de sintetizadores. Palabras más, palabras menos: es un perreo intenso refrescado con elegantes brisas ambientales. Aún así, 13th Month también es un claro manifiesto a conservar lo propio, a proteger lo nuestro.

El concepto inicial del álbum llegó luego de que el dominicano se sumergiera en las entrañas de la reserva natural india de Pine Ridge, Dakota del Sur, presenciando el sufrimiento y el abandono al que son sometidas las comunidades nativas de las regiones más apartadas de los Estados Unidos. “Por ahora, solo busco crear una especie de discurso alrededor del sonido y la política”, confesó Duran. Y, tal vez, sea justo eso lo que alcanzó con 13th Month: una fuerte declaración de globalización sónica, capaz de juntar en la pista a un reggaetonero de La Ermita con gentes provenientes de los rincones más diversos del planeta.

Un par de meses después de haber bendecido al mundo con esta joya de perreo ambiental, y a pocos días de pisar CDMX para el after oficial del festival NRML 2019, Kelman nos contó cuáles son esos ingredientes, samples, loops y referencias ocultas que hacen de su álbum debut una pieza única dentro del actual paisaje electrónico.

“13th Month in 3 Movements”

13th Month es el primer track que hice para el EP, tal vez hace un año. Fue realmente el track que inició una trayectoria en el ambient para mí. Fue una de las primeras veces en las que disminuí la velocidad de los samples y creé una especie de secuencia de sueños en la base, mientras intentaba crear una canción a partir de los samples. Dancehall y una mezcla de ambient no me pareció nada “nuevo” hasta que la gente comenzó a mencionarlo.

“CLUB 664B”

“Club 664B” es una referencia a 664, un club en Tijuana, Baja California. Lo viví un poco y me causó una fuerte impresión, una oscuridad que parecía necesaria. Este track es una de las pocas veces en las que creo que demoré el mismo tiempo de la longitud de la pista en crearla. Creo que tenía todas los samples en un DJ set y simplemente presioné “grabar”. Me gusta el hecho de que hay un interruptor que creo que a veces no se traduce bien en la pista de baile, pero siento que ya he tocado lo suficiente como para que la gente sepa qué esperar y que no te desconcertará cuando pase del reggaetón al ambient.

“RARA”

“RARA” es una canción en la que colaboré con AMAZONDOTCOM, que es de Los Ángeles. Es uno de los primeros tracks que hice en el que trato de explorar ritmos afro-caribeños más complejos. La canción simplemente oscila entre la voz y la percusión con un simple beat de reggaetón que se amortigua en el fondo. “RARA” se refiere a la música de festivales de Haití y fue una parte importante de la vida cuando existía la esclavitud en la isla.

“TÚ MUERE AQUÍ”

“Tú Muere Aquí” es una canción famosa de merengue de La Banda Gorda. El sample vocal es de Pio La Ditingancia y lo encontré hace mucho tiempo, donde él parece estar en un cementerio y bromea sobre el “barrio” de todos al final del día como el cementerio. En el proceso del habla, él hace referencia a la canción de La Banda Gorda. Parece que hace una observación muy acertada sobre dónde podríamos terminar todos, y aprecio que en su monólogo también samplea.



“DIABLOS”

“DIABLOS” es mi intento de crear una canción usando un sample del movimiento Rap Dominicano, un movimiento de tiradera que viene del ghetto. También incluyo otras muestras que encontré en Instagram del rapero MC Albertico. Asimismo, incluye muestras de Griffit Vigo, uno de mis productores favoritos de GQOM.



“QUEEN IVYSSS”

“QUEEN IVYSSS” es mi canción para Ivy Queen. Crecí escuchando su música y siempre recuerdo cómo la sexualidad y las letras de sus canciones hicieron de mí un niño curioso. Fue uno de los momentos claros del día. El sample es de HoodCelebrittyy, un artista de dancehall del Bronx del que estoy enamorado.

“Lento X Katana 1”

“Lento” nunca tuvo la intención de estar en un álbum. Siempre fue una serie de loops con los que solía abrir mis sesiones de DJ. Me di cuenta en un show en Barcelona, en el Club Marabú, el efecto que generó en la audiencia, tal vez por lo que suena más como el reggaetón underground que escuché cuando era niño. Kitana era un loop que comencé en Berlín con un amigo, Adam Mekrut, y luego decidí trabajarle más tarde. Esta es otra pista que tiene elementos de un DJ set.



“6 Am, 188st And Audubon”

“6 Am, 188st And Audubon” es la calle en la ciudad de Nueva York en la que crecí. La razón por la que nombré el track así es que, aunque creo que el título realmente no hace “match” con la canción, es la referencia de los 6 deegrees. 18sst fue una cuadra difícil para vivir, pero aprendí mucho y aprendí la disciplina de los “tigeres” de la esquina. Me hizo muy consciente de mi entorno y me politzó desde muy joven.



“Funera-al”

“Funera-al” es el primer track que hice que yuxtapone un simple loop de dembow con una muestra de baile funk. Aunque siento que los artistas que se aventuran en una cultura con la que tienen poca conexión, como mi distancia con este tipo de baile, por ejemplo, en esta canción existe un elemento que me parece auto-reflexivo. El sample underground noventero de Daddy Yankee diciendo “me quieren ver muerto todos ellos en mi funera-al”, que es constante a lo largo de la canción, fue el punto de partida de esta pieza. Estos samples, la estética que tenían, esas cintas de Playero, ese reggaetón viejo que fue altamente influenciado por el hip hop, me acompañaron, de una manera profunda, más de lo que tiendo a reconocer.



Foto cortesía de APOCALIPSIS.

“6’s”

Hay tantas referencias en esta canción que realmente no usaría porque es una pista con mucha energía. El reconocible “Tra” de Don Chezina, que también se usa en “Gravity Waves”, prevalece. DJ NA es una de las razones por las que comencé a hacer música, así que fue un gran honor tenerlos en el track. Les envié las piezas y ellos me mandaron una versión del track.

Después de que me la enviaron, decido ponerla primero. Creo que su versión es más dura que la mía y con más sintonía a un reggaetón pronunciado. Entre su versión y la mía, utilicé un clip de audio de un video que encontré en YouTube de Don Chezina entrevistado por La Marruca, que creo que es una entrevista realmente especial.

“They are afraid of her”

“They are afraid of her” es el nombre de la hija de Crazy Horse que muere cuando aún era una niña pequeña. Crazy Horse fue el famoso guerrero lakota que luchó contra el Ejército de los Estados Unidos durante las llamadas Guerras Indias. Quería hacer sonar la canción como un himno de oración. Sampleé el final de un track de Tommy Lee Sparta. Creo que es la canción que está más fuera de lugar en el álbum, pero por alguna razón, decidí incluirla debido a la referencia.



“Gravity Waves II”

“Gravity Waves II” creo que es la canción más densa del álbum. Es un poco pesada, pero quería establecer una conexión entre el suicidio en el centro de la ciudad entre los jóvenes y el suicidio en las reservas. Esta canción viene de mi tiempo vivido en la reserva, específicamente en Pine Ridge.



Formalmente, también fueron las pocas veces que usé un sample, las cuerdas, y que no estaban a tiempo “per se”. Puse conscientemente un drum loop de dembow lento y dejé que ambos samples fasen durante cuatro compases. Así que, esencialmente, los drums obligaron al sample de violín a sonar a “tiempo”.



“13th MONTH II In 3 Movements”

“13th Month II” fue la tercera canción que hice para el LP. Supongo que tiene tres movimientos, y termina con un sample de “Russian Lullaby” de Ella Fitzgerald. Lo usé debido al sample de Damian Marley. Las referencias no estaban tan lejos, aunque sónicamente parecen estar en desacuerdo. También me gusta esta canción debido al sample de Smooky Margiela donde dice “no dejaré a mis niggas en casa… pregúntale al juez en qué anda?”.



