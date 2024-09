Diseño la comida que todavía no has consumido

No estudié en una escuela de diseño normal o una escuela de arte. Estudié en la Universidad de Tecnología de Eindhoven en Holanda y cursé diseño industrial, que usualmente consiste en la fabricación de mobiliario o en programación.

Pero no podía distraerme en fabricar sillas. En mi segundo año, me encontré con un proyecto sobre carne cultivada y ese fue el inicio de la conexión entre el diseño y mi interés por la comida. Aprendí cómo mezclar la pasión con la tecnología, la ciencia y el arte.

La diseñadora de comida radicada en Holanda, Chloe Rutzerveld y su proyecto Digestive Food, que busca nutrientes no absorbidos. Todas las fotos son cortesía de Chloe Rutzerveld.

Desde entonces, comencé a ver la tecnología detrás de la comida. Me pregunté cómo se podrían hacer productos diferentes a partir de esas tecnologías y eso formó la base de lo que hago actualmente. Investigo nuevas formas de producir alimentos más saludables y eficientes. Se trata de usar tecnología para hacer mejor comida en el futuro.

Es también algo muy abstracto —como In vitro ME [un proyecto donde Rutzerveld creó una «joya biorreactora» que se anidaba en cavidades corporales humanas para cultivar tejido muscular humano]. ¡Realmente no creo que hagamos carne cultivada en nuestros cuerpos en el futuro! Se trata más de qué tan dispuesta estará la gente a comer carne en el futuro. Todo es tan fácil y sigue proviniendo de un animal.

El proyecto «In vitro ME» de Rutzerveld cuestiona qué tanto la gente está dispuesta a comer carne.

Con mi proyecto Edible Growth, que explora cómo podemos fabricar alimentos nutritivos impresos en 3-D, quería preguntar por qué solo producimos chocolate y galletas, cosas dulces, con la tecnología. Para mí, eso no es comida. Si queremos tomar en serio esta tecnología en el futuro y producir alimentos reales, ¿qué necesitamos hacer? Se trata de mostrar las posibilidades.

Transmito mi mensaje al público a través de talleres y comidas experimentales. Puedes usar todos tus sentidos. Si doy una conferencia o plática sobre los problemas alrededor de la comida, realmente entienden de lo que hablo y cómo surgen las ideas. Entonces podemos tener una buena discusión acerca de si comeremos carne cultivada en el futuro o si queremos alimentos impresos en 3-D.

El proyecto «The Edible Growth» dedicado a los nutrientes de los alimentos 3-D.

Cuando empecé con el diseño de la comida, era más una cuestión especulativa. Después de graduarme y empezar mi propio negocio, me di cuenta de que necesitaba ser más realista. Si dibujas una línea, en la parte izquierda tienes cosas que ya existen; en la parte derecha, tienes cosas de ciencia ficción y futuristas, como de película. En medio es donde la innovación sucede.

Mi nuevo proyecto, STROOOP!, está a la mitad. No es súper loco ni irrealizable.

Estoy colaborando con una compañía que hace jugos de verduras con las zanahorias sobrantes del supermercado. Estoy usando uno de sus derivados: la fibra. Quería crear un nuevo producto con tan pocos aditivos como fuera posible y demostrar qué más puedes hacer a partir de ellos. Quiero mostrar que usando las características naturales de forma inteligente se pueden producir nuevos productos.

El más reciente proyecto de Rutzerveld, STROOOP!, crea waffles holandeses con deshechos vegetales.

En este caso, decidí hacer stroopwafel (galletas waffle), porque estoy usando productos holandeses y el stroopwafel es simbólico para Holanda. También es algo con lo que la gente puede identificarse.

Me parece que el futuro de la comida irá en múltiples direcciones. Hará uso de tecnologías de punta y podrán monitorear el cuerpo; comida que no sea grande por el sabor, sino en nutrientes. Asimismo creo que habrá un aumento en la agricultura urbana, cultivar tus propios alimentos y estar más apegados a la naturaleza.

Espero continuar comiendo menos y haciéndonos más conscientes de lo que comemos. Hay una gran pérdida de la experiencia sensorial debido a la producción en masa de los alimentos, creo que nos enfocaremos más en las texturas y sabores de lo que comemos.

Tal y como fue contado a Daisy Meager.

Chloé Rutzerveld es un diseñadora de comida holandesa. Después de graduarse de la Universidad de Tecnología de Eindhoven en 2014, estableció un concepto de alimentos y una empresa de diseño. Explora los problemas sociales alimenticios con el público a través de conferencias, talleres y comidas.

