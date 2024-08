¿Por qué Disney sacará todo su contenido de Netflix?

La desgracia ha inundado la vida de los ciudadanos del mundo. Al menos todos aquellos que, como uno, disfruta regularmente de los contenidos producidos por Disney más allá de su propio nombre, es decir, Marvel, Pixar, Lucasfilms y más, a través del servicio de streaming, Netflix.

La noticia se da a partir de que Disney tomó la decisión de mover su contenido hacia dos nuevas plataformas de streaming, una para ESPN y otra para toda su producción de películas y series. Por ahora, las series producidas en conjunto con Netflix y Marvel, por ejemplo, Luke Cage, Jessica Jones y Iron Fist, seguirán viviendo en Netflix, a la par de todos los contenidos que hasta ahora tienen contrato.

El cambio no será hasta 2019, por lo que en el curso de este año y el que sigue el contenido estará disponible dependiendo de su actual contrato. La nueva plataforma de Disney, contará con reproducción de estrenos como Frozen 2, Toy Story 4, y el live-action de El Rey León, a su vez que todo el amplio catálogo de series y películas en su acervo y nuevas producciones por ambos frentes. Sin embargo, según nota Financial Times, en cuanto a las películas de Lucasfilms y Marvel, el servicio tomará un camino diferente y es probable que no estén dentro de éste, sino que tengan sus propios streamings o continúen reproduciéndose en Netflix. Aún la información es escasa.

Por ahora es un hecho que el cambio se dará en Estados Unidos y progresivamente se hará en otros lados del mundo. Si quieres más información sobre los movimientos financieros y lo que esto significa para Netflix, haz click aquí.

