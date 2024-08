DJ Aphrodite: Un ‘jungler’ original

Hay productores que en un momento determinado logran remoldear todo un estilo musical por lo particular de su forma de hacer música, la inclusión de influencias antes ignoradas, o simplemente por un acercamiento diferente al género que ya se venía desarrollando. Este es el caso de Gavin King, aka DJ Aphrodite, quien sin duda es uno de los pilares históricos dentro del drum & bass.

Después de otro increíble Radikal Styles Festival en la capital colombiana, nos sentamos a hablar con el hombre detrás de la famosa movida conocida como “jump-up” d’n’b. Palabras, anécdotas y opiniones de la mano de uno de los nombres más legendarios en la génesis de la cultura rave y jungle.

NOISEY: Hola, Aphrodite. ¡Qué honor tenerte acá en Bogotá!

Aphrodite: Gracias, es mi primera vez en Colombia y la fiesta estuvo genial. Un gusto venir a Latinoamérica.

Sí, tu set estuvo muy interesante. Con temas clásicos como “Back to the Roots” y algunos cortes de jungle clásico, que pocas veces podemos oír a ese volumen en un festival colombiano. ¿Qué dirías de la moda ahora de los DJs tocando solo temas exclusivos, que no han sido publicados, o incluir clásicos en un set?

Primero que todo, mi prioridad es hacer bailar al público. ¿Hay maneras de hacerlo, sabes? Los nuevos tracks son geniales, o suelen serlos. Hay que incluir también las habilidades de mezcla y la persona en sí. Yo por ejemplo he hecho bastantes temas, y cuando toco, quieren oír algunos de los temas populares de mi catálogo. Llevo haciéndolos 25 años, puedo escoger un tema de cuando empecé.

Puedo hacer eso en mis sets, ¿sabes? Y la gente se va a emocionar porque es un tema clásico, pero también cuando menos los piensen habré lanzado un tema que no conocen para nada, y después un tema completamente novedoso. Entretengo al público al incluir temas de todos los periodos.

Hacerlos disfrutar un viaje musical: una sección de clásicos, otra de novedades, otra de jungle, etc. Por ejemplo, Optiv (otro de los DJs de la noche), tocó antes que yo y lo primero que me dijo hoy fue “gracias por poner uno de mis lanzamientos”. Me gusta poner música buena, no importa dónde la encuentre. Puede ser jump-up, neurofunk, liquid, jungle, etc.

Foto por Mateo Walschburger

Decías que tocas tu música en los sets y, a veces, versiones no conocidas. ¿Cómo fue tu acercamiento a llegar a tu sonido como productor? Más específicamente por “Style From The Dark Side”, en el 95 no había nada que sonara similar.

No lo sé (risas), oía drum & bass, hacía drum & bass y terminaba sonando como un tema de Aphrodite. Tengo la suerte de que cuando produzco un tema, suelen durar un gran tiempo. “Style From The Dark Side”, por ejemplo, lo toqué la otra noche en el festival, la versión del 95. Obviamente ha sido remasterizada y retrabajada, pero curiosamente sigue sonando más grande y agresiva que algunos de los temas modernos.

Con la producción siempre es complicado: a veces menos es más. Para “Style From The Dark Side”, cuando la línea de bajo llega, hay tres octavas simultáneas haciendo la linea, dándote en la cara. Es una de las razones por la que es tan poderosa. He notado que a veces hago un track y en ese particular momento no me gusta, pero dos años después vuelvo a tocarla y suena muy fresca. No sé por qué pasa esto.

La siguiente pregunta va dirigida al CD mix que a varios de nosotros nos sumergió de lleno en el jungle: “Urban Jungle”, lanzado en 2003. ¿Cómo fue el proceso de creación de este disco?Tengo que ser honesto, fue un proyecto conjunto. El hombre detrás de este proyecto fue Swedish Eagle, quien dirigía una estación de radio en Los Ángeles. Una de las primeras estaciones de radio de internet que conocí. No creo que siga emitiendo.

Él sabía lo que yo estaba haciendo, entonces cuando iba a tocar a Los Ángeles, tocaba en su estación. Una vez se acercó a Priority Records –disquera con la que Aphrodite trabajaba en el momento– y llegó con la propuesta. “Mira, podemos hacer esto, es nuevo… ya vienes haciendo cosas similares, solo sería mezclarlo y publicarlo”, me dijo.

Agarramos algunos de mis temas, además de temas de otros productores, como “Brown Paper Bag”, de Roni Size. Unimos los temas en un solo álbum y un día llegué a su casa con todos los tracks, lo practiqué y lo mezclé.

¿Una sola toma?

Tenía que ser una sola toma. Ya había practicado cuándo y dónde poner los vinilos. Volviendo al lanzamiento, solo fue publicado en Estados Unidos. Debió llegar acá desde allá. En Reino Unido y Europa jamás tuvo un lanzamiento oficial. Resultó saliendo muy bien, a todo el mundo le encantó. Tenía el remix de N.W.A, el intro de Superman…

El de Jungle Brothers.

Comenzó a irle tan bien que fui publicando individualmente algunos de los tracks.

Ahora, teniendo en cuenta la dimensión de festivales como Outlook y Let It Roll, la relevancia que sigue teniendo Londres dentro del género y la subida de Latinoamérica y Europa del Este, ¿cómo sientes que el género ha evolucionado desde que empezaste?

El drum & bass moderno… es muy grande, es una escena muy comercial. Hay muchísimo dinero involucrado. Si logras un hit, no será el preferido de la tienda de discos, sino que venderás el mp3 alrededor de todo el mundo.

En un sentido, si comparas la escena actual con la original, si tenías un éxito en el 96, solo podías venderlo en un país. Lograbas mover algunas copias y ponerlas a rodar en Reino Unido. Actualmente las cifras de ventas y cantidad de toques y el tamaño de los públicos es muchísimo más grande de lo que nosotros logramos en un primer momento.

Otro contraste que valdría la pena apreciar sería el siguiente: siendo el drum & bass un estilo musical tan energético y oscuro, ¿cómo llegó a desarrollar una afinidad tan grande por las vocales más cercanas al pop y al R&B? La pregunta va hacia la relación entre música industrial y comercial, sobre todo.

Es como es: a algunas personas les gusta la música vocal, a algunas personas les gusta el drum & bass, entonces hicieron drum & bass con vocales. Algunas personas no gustan mucho de las vocales, entonces no las tocan. Cuando toco encuentro que si pones demasiadas vocales… hay una fina línea, no puedes tocar demasiadas. Depende de cómo esté la situación.

A veces la nueva música me frustra, porque solo dura tres minutos. Muchas veces no hay una historia para ser contada internamente en el track. Eso me frustra, porque una de las razones por las que siento que lanzamientos y temas duran tantos años, es precisamente por las historias, por durar 5, 6 o 7 minutos. Al final es el mismo track pero con arreglos más cercanos al dub, o al principio se presenta una vocal que regresa editada al final.

Foto por Mateo Walschburger

Ok, podríamos regresar a la pregunta del contraste entre el drum & bass de aquellos días y el actual. Si uno revisa los temas de Tom & Jerry u Optical, o cualquier otro lanzamiento de esa época, eran tracks de 6, 7 minutos. ¿Qué pasó actualmente?

Actualmente recortan los tracks. A veces por pereza quieren continuar con el siguiente, no le dedican suficiente tiempo a un track, o simplemente porque no ven la recompensa en hacerlo. Muchas veces es la emoción de publicar un track y a las dos semanas querer algo más.

Pero si el track fuera muy, muy bueno, y tuviera todo tipo de novedades y modulaciones, es probable que no quisieras algo nuevo tan pronto. Estarías feliz de estar tocando ese track por meses. O ponerlo en un set y dejarlo cinco minutos para que la gente lo bailara. Hay tracks que son así y muuuuchos otros que no (risas).

Es cierto que hay muchos tracks ahora que al minuto se presentan, pasan al breakdown, break, drop y vuelven a lo que fueron inicialmente.

Ahora que hablabas de “Style From The Dark Side”, es posible que no te hayas dado cuenta, pero cada 20 o 24 segundos la línea de bajo cambia. No se repite en todo el track. Son levemente diferentes, pero nunca se repiten los mismos motivos. Es la razón por la cual todavía tiene longevidad.

Una última pregunta, ¿cómo sientes que ha evolucionado la producción musical a lo largo de los años?

A veces da la sensación de que se mueve para adelante, pero realmente lo que hace es retroceder. Puedes tener este redoblante muy poderoso, un kick fuerte e involucrarte en la claridad de todos los elementos, y de repente llega alguien y toca una canción muy cruda que salió derecho del computador, sin mixdown y suena increíble. No hay reglas para esto, es lo que suene bien al final. Puedes tener un banco de computadores y un estudio de un millón de libras, para hacer eso, o ser alguien en un computador en la sala de tu casa: el resultado al final es el mismo. Mi primer tema fue hecho en un Commodore Amiga 500 y logró hacer a la gente bailar (risas). Soy prueba de que no necesitas un estudio costoso.

