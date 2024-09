DJ Bone acaba de publicar un track de techno devastador en honor a la muerte de su madre

El productor de techno de Detroit, DJ Bone aka Differ-ent, ha logrado durante los últimos años un gran reconocimiento en la cultura dance alrededor del mundo. Pero su ascenso a las grandes ligas de la música electrónica fue marcado hace poco por la tragedia.

En abril de este año Jacquelin Y. Dulan-Hinds, la madre del productor, perdió en su batalla contra el cáncer. Por su parte, DJ Bone acaba de publicar su nuevo single M.O.M, una canción que, según explica el artista, está dedicada a su madre y a la forma en la que ella le enseñó a amar la música: «una de las primeras cosas que hice cuando mi mamá murió fue meterme al estudio y hacer una canción para ella», afirmó en un comunicado de prensa. «Simplemente dejé salir todo lo que tenía adentro en forma de música, y el resultado es esta nueva canción».

El track comienza de manera brutal, con un par de notas bien distorsionadas chocando la una con la otra en una especie de callejón sin salida sonoro, que bien puede reflejar la frustración y el dolor del artista en ese momento. Más o menos en la mitad del tema, la canción se desplaza: «empecé a hacer un recuento de todas las cosas que mi mamá me enseñó y todos los buenos momentos que pasamos. Hice mi mejor esfuerzo para transmitir, a través del sonido, lo que me imagino cuando veo su ascenso al cielo para unirse a los otros ángeles, y mi amor por ella», afirmó el productor.

Pueden escuchar esta pieza honorífica de diez minutos acá abajo, la cual también incluye su lado B, «The Final Driver», y leer la declaración del productor. Don’t Be Afraid publicará M.O.M el próximo dos de diciembre, la fecha de cumpleaños de su mamá.

«Antes que nada, necesito explicarles algo. Nunca en mi vida he hecho música por hacerla. No entro al estudio pensando en producir el track de moda del verano, o el track que van a poner en todos los clubes. Entro al estudio cuando siento la necesidad de expresarme, de transmitir algún sentimiento o alguna emoción, y vuelvo todo eso música».

Ahora, algo de contexto.

La música me influenció mucho cuando era un niño. Mi mamá escuchaba todo tipo de beats y derivados del soul. Desde vinilo hasta cartucho de 8 pistas, la veía poner sus canciones y sumergirse en la música. Yo también disfrutaba esto, pero empecé a darme cuenta de que era un disfrute involuntario. ¡La música me estaba moviendo! Ahora lo entiendo… mi mamá no estaba escuchando música, mi mamá la estaba SINTIENDO. Un día mi mamá se dio cuenta de que estaba estudiando lo que era la música, y me dijo que se trataba de sentir la vibra que la canción te estaba brindando.

Después de estas experiencias, cierta música y ciertos sonidos se convirtieron en los soundtracks de mi vida, y a eso sumémosle la constante evolución de haber crecido en Detroit. Detroit era y sigue siendo una ciudad muy dura, y mi mamá se encargó de que yo no fuera suave, de esto estoy seguro. Pero también supo enseñarme que el mundo va más allá de esta ciudad, y que mis sueños deberían hacerlo también. De esta manera he vivido mi vida y he logrado más de lo que alguna vez imaginé, siempre manteniéndome fiel a lo que soy y a mis raíces.

Vivir en Detroit por más de 30 años me ha hecho pasar por muchas cosas en la vida. Buenos y malos ratos, días fáciles y días muy difíciles… pero nada me preparó para el 6 de abril de 2015, el día en que mi mamá perdió su batalla contra el cáncer. Esto ha sido MUY DIFÍCIL de procesar para mí. Una de las primeras cosas que hice cuando mi mamá murió fue encerrarme en el estudio y crear una canción para ella. Solo dejé que todo saliera y se convirtiera en música, y el resultado fue MOM, mi nueva canción.

Este track transmite lo molesto que me he sentido desde que perdí a mi mamá, mi rabia frente al cáncer que se la llevó y el dolor que he cargado en mi corazón. Mientras creaba MOM, empecé a pensar en todas las cosas que mi madre me enseñó y los buenos momentos que vivimos. Pienso que estos pensamientos se pueden percibir desde la mitad de la canción.

Y finalmente en la canción, traté de volver sonido lo que me imaginaba al ver a mi madre subir al cielo junto con otros ángeles, así como mi amor por ella.

Este es el track más personal que he hecho en mi vida, pero mi esposa Ahnne y yo sentimos que es correcto compartirlo con la gente que ha apoyado mi música durante años y me ha entendido a través de ella.

Este track demuestra que uno puede ser duro y suave al mismo tiempo, tal y como me enseñó mi madre.

TE AMO MAMÁ»

– DJ Bone

