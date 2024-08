DJ CHEDRAUI: juke ancestral para echar fiesta a la mexicana con alienígenas

Con una bolsa de una famosa cadena de supermercado en el rostro para «ocultar» su identidad, DJ CHEDRAUI es uno de los nombres más emocionantes surgidos recientemente entre la cada vez más larga lista de productores y selectores mexicanos. Su trabajo le ha valido el reconocimiento de propios y extraños, además de ser elegido para la primera sesión de footwork/juke latinoamericano por Boiler Room, a celebrarse el próximo 19 de agosto, representando a Juke Mx.



Nació como un proyecto paralelo de Weed Konducta, para jukear y reflejar conceptualmente «el lado mexa olvidado y hasta veces renegado», tal vez sin un discurso específico pero tomando en cuenta el lugar donde está parado: «No me pongo un nopal en la frente ni me voy a poner patriota, al final de cuenta somos humanos, pero creo que es importante tener tus raíces presentes cuando creas algo».

Videos by VICE

Tal vez musicalmente y visualmente CHEDRAUI se muestre más influenciado por las producciones extranjeras pero no descarta que el trabajo de los mexicanos sea lo que influenciará a las futuras generaciones de productores y DJs connacionales.

Ha tomado el «barrio» house, el juke, el chamanismo y el folclor mexa/latino como directrices principales, lo que da como resultado algunos bangers memorables a 160 beats por minuto. Tracks con vocales de Tun Tun, algo de narcocultura en sus tracks Vino y Perico, El Traficante o el ya clásico certificado remix a «Tengo La Culpa» del rapero subterráneo El Pinche Brujo: «¿Que te drogué?… Marihuana y coco, métete de todo; pastillas, cocaína, rockaletas y otros chochos, resistol activador, ¡otra mona pal campeón!».

Edits con vocales de «La Bronco Colorada» de Los Originales de San Juan o el edit a «Sin tu amor» de Los Freddys; pasando por samples de J Balvin como en su edit a «Snapchat» o a Fuete Billete en su edit bien surtidito a «Fumaera namas», dejando el desmadre con tracks directamente más «espirituales» por decirlo de alguna manera, temas como Jaguar, Xólotl Ser/Emonia, Visiones del pasado futuro, Primer contacto o El sueño del desierto, puro juke ancestral buscando contacto alienígena.

El buen Chedraui ya tiene 4 lanzamientos en su corto haber: Footwork Choncho Vol. 1, México Lindo Bandido, Interdimensional y el más reciente, Footwork Choncho Vol. 2, todos disponibles en su cuenta de bandcamp. Por supuesto que todo el arte de los tracks corre a cargo del mismo Chedraui a.k.a Bore Uno, también jefe del sello de Xalapa por excelencia: Futurable. En este mix que nos preparó podremos encontrar esas vibras futurables combinadas con agresivos tracks de jukeros recios como Nangdo, Dj Earl, Comoc, el remix del tapatío Manuel Printzen a «El Coco No» de Roberto Junior y su Bandeño , unos raps de Waka Flocka y hasta un perreito para cerrar; todo el sabor que le imprime Mr. Chedraui para footworkear entre pads suaves, bajos atascados y referencias a tracks memorables «en tu idioma».

Tracklist:

ILZP – Yes

Comoc – Cancel #1

Nangdo – Y’all Get None V.1

Nangdo – Drugs In Da Club

Dispondant – Tidal Wave

????

El Pinche Brujo – Tengo La Culpa (DJ CHEDRAUI REMIX)

YESO – No Me La Flipo

Soulfreq – Timeflying

DJ MC – BLOWIN ON DAT INDO

Manuel Printzen – El coco no (Remix)

gladiator – gamecube nintendo

Dj Earl – Ecstasy

waka floka – 50k

hidraulix – ghettostyle

soto asa – broken

Sigue a DJ CHEDRAUI en SoundCloud// Bandcamp// Facebook