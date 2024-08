DJ empírico vs DJ académico: pros y contras

Este artículo fue publicado originalmente en THUMP Colombia.

Una de las grandes discusiones que se ha dado a lo largo de los años es el eterno debate entre si un DJ debe ser empírico o formado en una academia especializada en dicho arte. En compañía del instructor y director del área de mezcla de DNA Music, Óscar Daza, conoceremos las ventajas de tomar un curso de DJ desde diferentes perspectivas: aceleración en los procesos de aprendizaje, perfeccionamiento en la técnica y nociones básicas de conexión de equipos.

Mi punto de vista es basado en que soy DJ académico. Comencé una carrera en una academia, como cualquier persona que tiene un interés especial por la música. Con las personas que he interactuado, en especial con los estudiantes que han comenzado a tocar de forma empírica, me he podido dar cuenta que siempre hay algunos baches, algunos vacíos en cuanto a tecnicismos y funciones de los equipos.

La parte empírica se basa más en «trucos» del DJ, destrezas individuales como al momento de hacer una mezcla o el insertar un efecto en una canción. Cuando aprendes en una academia, abarcas un espectro más global en cuanto a funciones de los equipos, principalmente. Ya la parte artística es un trabajo autónomo que se va perfilando con el tiempo y la práctica. Lo más recomendable es tomarse un tiempo mínimo de tres meses practicando todos los días, una o dos horas diarias. Es un buen tiempo para ir perfeccionando su habilidad a la hora de ser un buen DJ, a través del uso de tornamesas, mezcla digital básica y nociones de conexiones básicas.

