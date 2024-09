DJ Koze reunió una alineación estelar para la primera compilación de su sello

El aclamado músico alemán, DJ Koze, junto a su amigo y compañero, DJ Marcus Fink, fundaron Pampa Records en el 2009. Desde entonces, el sello ha publicado constantemente innovadores discos de música dance de los más aclamados productores, como el productor sueco de house, Axel Boman, hasta el DJ estadounidense y antiguo músico indie, Dntel. Ahora Pampa apunta a publicar su primera compilación, y Koze ha llamado a Boman, Dntel y varios otros alumnos de Pampa como Matthew Herbert e Isolée, así como varios otros de sus amigos, para colaborar.

Como Resident Advisor reporta, Pampa Records: Vol. 1 incluirá nuevos trabajos de Jamie XX, Gold Panda y Mount Kimbie además de remixes de Herbert y Koze, entre las que se encuentra la versión que hicieron para «9 Years» de Roman Flugel, junto al corte original, el cual apareció como track de cierre en el mix que Flugel hizo para la BBC Radio 1, el cual puedes escuchar al final del tracklist.

La compilación estará disponible tanto digitalmente como en CD el 29 de abril.

Pampa Records: Vol. 1

CD 1

1. Lianne La Havas – «Lost & Found» (Matthew Herbert remix)

2. Roman Flügel – «9 Years» (DJ Koze remix)

3. Ada – «You and Me»

4. Axel Boman – «In the Dust of This Planet»

5. Nasrawi – «Bump with You»

6. Funkstörung – I Does It

7. Jackmate – «Pacemaker» feat. Nik Reiff

8. Lawrence – «Glow»

9. Dntel – «Snowshoe»

CD 2

1. Josef – «I Wonder»

2. Michel Cleis – «Un Prince»

3. Die Vögel – «Everything»

4. Mount Kimbie – «Bells_5»

5. Stimming – «No. 17»

6. Isolée – «I Like It Here Can I Stay?»

7. Jamie XX & Kosi Kos – «Come We Go»

8. Gold Panda – «Black Voices»

9. Acid Pauli – «Nana»

10. Roman Flügel – «9 Years»