Dj Pope, padrino del reggaetón colombiano

“Yo siempre he sido muy insistente, me gusta abrir puertas”; me dice José David Rivera, AKA Dj Pope, socio y Dj de J Balvin desde hace 15 años. El también made in Medellín es protagonista clave en el desarrollo del reggaetón como uno de los géneros más exitosos de los últimos años.

Hombre principal en el escenario de Balvin en vivo. Columna vertebral. El show de J Balvin está hecho para sentirse como una fiesta enorme. Una comunión multitudinaria. Que esto sea posible es también responsabilidad directa de Pope. Cualquier persona que ha visto uno de los shows del tour Arcoíris o Vibras ha podido ver a Pope llevando dirección valiosa. Más allá de mantener el tempo del concierto, o loopeando partes importantes de las canciones de Balvin. Dominar al público desde su lugar. Entenderlos. Colaborar con José.

En la calle comparan a Pope con una especie de “padrino” del reggaetón colombiano. Parte elemental de la cultura en Medellín. Hoy está acostumbrado a tocar frente a decenas de miles de personas junto a Balvin; algo bastante lejano de sus comienzos con el grupo de reggaetón colombiano Tres Pesos: “Trabajé como Dj con el primer grupo exitoso en Colombia de este género, se llamaba Tres Pesos, y si tú le preguntas a cualquiera de los artistas de Colombia reconocidos en este momento, te hablarán de Tres Pesos. Y si no, no conoce la historia”, me dice confiado. Pope dejó a Tres Pesos para asociarse con J Balvin, sin importar que “casi todas las personas que conocía me dijeron que no sabía lo que estaba haciendo” al tomar esa decisión.

Pope me cuenta sobre sus primeros contactos con Balvin y resalta que “tenía una magia”. “Tres Pesos pegó en todo Colombia: en colegios, discotecas; y cuando yo llevaba a Balvin a mi lado la gente quería algo con él. Que si fotos o autógrafos, ¡y ese man todavía ni grababa su primera canción! Yo le decía, ‘vos tenés como una magia, huevón’”, agrega

Me vi con Pope en un hotel en Bogotá unas horas antes de su show en el Ballantine’s True Music Boiler Room. Este evento se concentra en apoyar artistas, fans y comunidades alrededor del mundo, dando un espacio a talentos locales para redefinir la escena. Pope cerró junto a Dj Playero. Hablamos sobre su carrera, impacto, visión y caminos que está recorriendo y le quedan por recorrer al reggaetón.

VICE: ¿Cuál fue tu primer contacto con el reggaetón?

DJ Pope: Yo estuve viviendo en Connecticut, un estado lleno de puertorriqueños. Yo ya venía escuchando lo que hacía Dj Playero y con estos manes me terminé de enamorar del género. Ya luego me di cuenta que Estados Unidos no era lo mío. Entonces, ahorré y me compré un equipo de Dj y empecé a hacer fiestas en Medellín, a tocar en discotecas y toda la cosa.

Formé parte del grupo Tres Pesos, con el cual tuvimos éxito y estuvimos por mucho tiempo sonando. Pero luego también me encontré con una zona de confort en ese grupo; me sentí estancado. Ya luego con Balvin decidimos empezar el proyecto (somos socios de hace 15 años). Cuando conocí a José él siempre me decía: “Yo quiero que mi música se vuelva mundial”: Por eso cuando nos preguntan que si esto que está pasando con el reggaetón lo soñamos, yo digo que sí. Porque de verdad lo soñamos.

¿Reconoces tu aporte con lo que está pasando con el reggaetón en el mundo?

Yo creo que todos aportamos. Empezando porque nosotros [en Colombia] luchamos por una credibilidad. Porque al principio eran solo Panamá, Puerto Rico. Y en Medellín, básicamente, como que empezamos a creer y a hacer nuestros propios eventos, nos íbamos a los barrios a promocionarnos donde al principio no llegaba casi gente. 20, 10 personas. Pero fuimos haciendo el trabajo.

El sonido de la gente que es de Medellín se nota. La estética de su música. La producción. Cómo cantan, cómo frasean, hasta cómo mezclan las canciones sus productores. La primera vez que escuché Energía de J Balvin me di cuenta de lo claro que tenían su sonido.

Mira, cuando empezamos el sello Infinity Music (fui el creador junto con Sky Rompiendo), yo le dije a Sky, “G, nosotros tenemos que entrar con un sonido, porque lo otro ya está hecho, entonces no podemos copiar”. Es darle ese toque que suene diferente, que tenga su propio sonido. Eso lo buscamos desde el principio, y era tanto en el sonido como en la letra. Nosotros crecimos con el vallenato y las letras del vallenato son casi poemas. Entonces fuimos haciendo digerible lo que hacíamos.

¿Ves relación entre el vallenato y reggaetón?

Lo veo en las letras. Cuando nosotros hablamos de que las letras que hacemos son muy globales, digeribles, es porque tratamos que lo pueda escuchar un niño o un adulto. Al principio, el reggaetón era muy criticado. La gente decía: “No, eso es muy barrio”. Nosotros le dimos un toquesito para que fuera más global en el target y siempre fue nuestro sueño.

Por ejemplo, con J Balvin pensamos que queríamos hacer música para que cualquier papá dijera, “voy a escuchar esta canción y puedo estar con mi hijo tranquilo”. Y podemos hablar hasta de fronteo como en temas como “Medusa”. Fuimos muy cautelosos y lo seguimos siendo. Y ese fue el aporte: un sonido y letra global.

¿Cómo es tu trabajo para los shows con Balvin?

Soy director musical de esos shows en vivo. Me encargo de hacer todo el rundown, el playlist. Desde cómo vamos a empezar, hago ediciones también para el show de las canciones. Porque si tú vas al concierto queremos que escuches la canción pero que también tengas un valor agregado. Por decir si es una orquesta, yo tengo todas las canciones en loops, el intro, el hook, entonces si Balvin en algunas ocasiones quiere seguir la canción, yo le sigo y eso ha sido desde que empezamos. A veces, le da por parar y quiere volver a empezar la canción. Ya tenemos química. Con nuestro equipo de trabajo lo que buscamos es eso, elaborar un show donde la gente se sienta bien. Nos gusta mantener a la gente arriba, en Europa hasta moshpits armamos.

Guau, ¿con qué canciones?

Con “I Like It” cuando explota. Con “Mi gente” también. Uso mucho una versión que hizo Funk, que tiene un drop. Uno va abriendo a la gente, hasta que nos dijeron que los moshipits estaban prohibidos, que no podíamos incitarlo. Te cuento que José es una persona muy creativa. O sea, nosotros no hemos terminado una gira y ya estamos pensando cómo vamos a hacer la otra.

Ahora es fácil hablar de reggaetón, pero, ¿qué tan difícil fue lograr que las personas cercanas a ustedes creyeran en su visión?

Bueno, recuerdo que cuando empezamos e íbamos a sacar la canción “Ginza” que dice, “si necesitas reggaetón, dale”, duramos un año en conversaciones logrando convencer a la disquera de que la frase pudiese tener la palabra “reggaetón”. Pensaban que lanzar en México o en Argentina una canción que tuviese la palabra reggaetón corría el riesgo de que no la pusieran en la radio y cosas así. Había un A&R que nos decía, “‘Ginza‘ no es un sencillo”, y nosotros les decíamos, “¡pero hay un loop en internet de una Instagram Storie de José cantando ‘si necesitas reggaetón, dale’, y tiene 20 millones de views!”.

Y claramente ganaron.

Pero fue duro convencerlos. También fue duro en la radio, prohibiciones, etc. Ya al final le metieron toda la fuerza a la canción y para nosotros nuestra historia se divide desde “Ginza” en adelante. México era al mercado que más miedo le tenían y fue donde más funcionó. José y yo tuvimos una temporada muy grande en México cuando estuvo haciendo el programa de La Voz, y aprovechamos mucho a aportarle al género porque en México el reggaetón estaba bloqueado de la televisión y de la radio. Pero fuimos con un nuevo mensaje que nos abrió mucho las puertas a todos.

Siento que después de Energía y sobretodo “Ginza” la aceptación al reggaetón entró en otra etapa

Sí. Para nosotros fue algo muy gratificante porque a raíz de eso la canción se lanzó a la par de What Do You Mean de Justin Bieber. Cuando él lanza esa canción, pero él fue número 1 en todo el mundo menos en Latinoamérica. Y uno veía, por ejemplo, en Shazam, que Bieber era número 1 en todo el mundo menos en Latinoamérica. Entonces ahí fue que empezamos la relación con Scooter Braun (mánager de Jusitn Bieber y actual mánager de J Balvin junto a Fabio Acosta).

Por eso hicieron el remix de Justin Bieber con Balvin de “Sorry”, ¿no?

Hay una historia muy buena detrás de eso porque nos conocimos en Los Ángeles en unas Olimpiadas Paralímpicas. Bieber salió con Canadá y nosotros con Colombia, entonces estábamos ahí pegaditos por las delegaciones y aprovechamos, nos conocimos. Y Scooter Braun se tomó una foto con José y con él, pues. Y él tiene unos amigos colombianos que viven en Brooklyn y el man le dijo a José: “Yo tengo fotos con los artistas que usted quiera, y la única vez que mis amigos han estado orgullosos fue cuando me tomé la foto contigo”. Y como para él Balvin era un artista nuevo pues sus amigos le dijeron, “ese man es un duro”, y entonces empezó a conocer más de nosotros y ahí fue que José le dijo, “yo quiero hacer algo con Justin algún día”. Y de ahí salió lo del remix de esta canción.

¿Y qué crees tú que le falta al reggaetón por conquistar?

Yo creo que necesitamos a más personas que aporten. Por ejemplo, ahorita ves el Fashion Week y van más representantes del género, antes iba solo José. Y lo veían como “el latino”, ahora tú vas y te encuentras a Maluma, estuvo Bad Bunny. Tenemos que seguir mostrando, necesitamos más personas. No se puede quedar solo en un solo artista. Daddy Yankee no hubiera sido Daddy Yankee, si no hubiera estado un Don Omar, un Wisin & Yandel. La gente tiene que tener más opciones para oír.



Por ejemplo, también recuerdo a Bad Bunny en el All Star Game de NBA, eso es lo que necesitamos. Antes a los latinos se les veía como el Latin Lover, no tengo nada contra eso pero…

Siento que ustedes ayudaron a cambiar esa visión del latino

Para nosotros fue muy difícil, por ejemplo, cuando trabajamos con Pharrell Williams, a todo le quería meter congas, trompetas, porque somos latinos y nosotros le dijimos “no”. Pero lo bonito de Pharrell fue que cuando llegó dijo, “bueno, yo soy un estudiante, quiero aprender más de ustedes” y ahí fue cuando se sentó Sky y le dijo:”¿Qué vamos a hacer?” y empezó a fluir. Pero fue muy difícil decir, “Don Pharrell, es que no queremos congas aquí”.

Recuerdo la portada de Energía, cambiando el concepto del Latin lover con la camisa abierta y el crucifijo

Cambiar el concepto es lo más importante. Cada artista tiene que crear un concepto. Si no eres uno más del montón. Puede ser tu tono de voz. O el color de tu disco. Vibras es naranja. A Nosotros nos gusta es crear conceptos porque el concepto se va ligado al show o al montaje, eso nuca lo veías antes. Antes era el artista, la carátula y ya, el mismo video, las mujeres, los carros.

Y bueno, me encanta todo eso pero hay que cambiarle y darle ese estatus. Que ya tengamos colaboraciones con Jordan, con Guess, es abrir. Yo soy feliz cuando Addidas hace algo con Maluma, o sea, eso necesitamos. Aunque seguimos siendo vírgenes para todos Pero ya se está abriendo un mercado y hay que aprovecharlo. Y necesitamos más y si nos siguen saliendo nos podemos estancar. Tenemos que seguir.

