DJ Shadow anuncia EP, ‘The Mountain Has Fallen’

El maestro DJ Shadow lanzó un nuevo EP, titulado ‘The Mountain Has Fallen‘, a través de Mass Appeal Records.



The Mountain Has Fallen sirve como pieza complementaria para el álbum de 2015 de DJ Shadow, The Mountain Will Fall. Cuenta con cuatro temas originales, incluyendo colaboraciones con Danny Brown, Nas (que debutó a principios de este año en el estreno de la temporada de la serie de HBO Silicon Valley), y el compositor británico Steven Price, cuyo score de la película 2013 Gravity ganó un Oscar a Best Original Score.

En un comunicado, DJ Shadow compartió cómo había rechazado un contrato de grandes marcas antes de hacer su último álbum a favor de movimientos de «alto riesgo». «Mi pensamiento era, si mi LP ‘The Mountain Has Fallen’ termina siendo exitoso, estaría en un lugar mucho más positivo en mi carrera», dijo.

«Con todo lo que ha pasado desde que salió, siento que aposté conmigo mismo y gané , supongo que podrías decir que este nuevo EP es mi versión de una victoria. Es una celebración y una extensión para seguir avanzando».

Escucha el stream de The Mountain Has Fallen' a continuación, y aquí una lista completa de las fechas de su gira.