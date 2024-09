Dos tarados serbios celebran la victoria de Djokovic en Roland Garros… a su manera

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Hay muchas maneras de celebrar la victoria de tu equipo o de tu jugador favorito. Sabemos que de entre las opciones que elijas, el común denominador es que va a ser todo muy ruidoso… eso sí, difícilmente lo harás sacando un fusil AK-47 en tu tranquilo vecindario.

Esto es precisamente lo que hicieron estos dos serbios para celebrar la primera victoria de Novak Djokovic en un Roland Garros. Los dos aficionados, residentes en la ciudad bosnia de Bileća, se grabaron durante el punto decisivo de la final entre Djokovic y Andy Murray… y decidieron sacar las armas a la calle para conmemorar el triunfo.

Una celebración discutible, y más conociendo el pasado —no tan lejano— de la región. Afortunadamente no hubo daños que lamentar, pero no creemos que a Djokovic le haga mucha gracia que sus triunfos vuelvan a hacer volar las balas en su tierra.