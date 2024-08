DJs y productores nos cuentan lo que los paraliza antes de subir al escenario

Los nervios pueden arruinar muchas cosas si no estás bien preparado para manejarlos: pueden hacer que termines diciendo ´»te amo» en la primera cita, o que te quedes mudo en una batalla de rap callejero al mero estilo de Eminem.

Siendo DJ y tocando en vivo ante miles de personas, que no te quede duda que esos nervios siempre van a existir y podrán dejarte paralizado a la hora de subir al escenario. Sabemos que el público de la música electrónica es exigente y sabe lo que quiere. En un momento de silencio inesperado o una «caballeada» a la hora de mezclar dos tracks, son solo algunos de los peligros que te acechan en la cabina de DJ.

Miles y miles de ojos observándote a ti y solo a ti. ¿Cómo lidiar con eso? Le preguntamos a varios DJs y productores sobre qué cosas los hacen paralizarse a la hora de mezclar. Así te podrás dar cuenta que tal vez ese nervio nunca desaparecerá y te vas relajando de una vez.

TiNi TuN



THUMP México: ¿Número máximo aproximado de personas ante las que has tocado?

16,000 personas en el Aca World Sound Fest 2000

¿Qué es lo que te paraliza o te pone nervioso antes de subir al escenario?

El que no esté bien el rider (equipo en cabina) de lo que uno requiere para hacer bien la presentación. Si todo está bien, yo me siento tranquilo ya que antes de cada tocada me preparo al 100% para dar lo mejor de mí, la gente se merece eso en cada presentación de cada artista.

This Confussion

¿Número máximo aproximado de personas ante las que has tocado?

12,000 personas

¿Qué es lo que te paraliza o te pone nervioso antes de subir al escenario?

No existe un sólo evento que no me ponga nervioso de alguna forma, no tiene que ver la magnitud del evento con dicho nervio. Más bien es ese compromiso que siento cada vez que me voy a presentar, desde un afterhours con amigos, hasta un pool party, un club o un festival masivo. Soy muy exigente conmigo mismo al grado que seguido termino frustrado, pensando que lo pude haber hecho mejor, a pesar de recibir los mejores comentarios al bajar del escenario. Y no hay satisfacción más grande para mí que lograr algo muy especial en el dancefloor.

Nunca me he paralizado, lo que hago en todo evento es antes que nada, llegar por lo menos 1 hora antes de mi timeset, analizar lo que está pasando y al subir al stage y tomar control de los aparatos, veo al público, luego lo bloqueo y me concentro totalmente en el equipo por un par de mezclas y ya que conecté con el equipo, empieza la interacción.

El día que pierda ese nervio, cambio de profesión.

Diego Cevallos (métrika, Rey Pila)

Foto tomada de Born In Mexico

¿Número máximo aproximado de personas ante las que has tocado?



65 mil personas en el Foro Sol como Rey Pila. Fue abriéndole a Muse, 65 mil pelados mentándote la madre te quita todo el miedo de por vida o te trauma. A mí me lo quitó.

¿Qué es lo que te paraliza o te pone nervioso antes de subir al escenario?

Creo que los nervios son parte esencial en la vida de un artista, la onda es solo saber diferenciarlos y trabajar con ellos. Pienso que si dejas de ponerte nervioso antes de tocar es que algo anda mal. Ese sentimiento de emoción / nervio que da antes de tocar es de las cosas que más amo en la vida. Realmente es algo que disfruto mucho, esa incertidumbre de no saber que pasara y como ese sentimiento se va difuminando a lo largo del set y generalmente se va transformando en un sentimiento de paz y felicidad es uno de los motivos por los cuales hago lo que hago. Por supuesto que existen situaciones en las cuales los nervios son mayores como: un número grande de personas, un país nuevo ,un club histórico, alguien que admiras esta de espectador, etc. y esto hace que los nervios sean más grandes e intensos. Yo lo único que hago en estos casos es respirar conscientemente y aprovechar estos detonadores. Curiosamente cuando pasa esto suelen ser los mejores shows ya que estas más concentrado pero a la ves esta este motor nervioso que te lleva a arriesgarte un poco más y suelen salir cosas increíbles de estas situaciones.

No tengo ningún tipo de ritual anti nervios simplemente los siento y me alimento de ellos, creo que es fundamental no dejar que ellos se alimenten de ti por que las cosas podrían irse para otro lugar.

Pollyfonika

¿Número máximo aproximado de personas ante las que has tocado?

7,000 personas

¿Qué es lo que te paraliza o te pone nervioso antes de subir al escenario?

Los nervios siempre son normales, sea tu primera vez o después de 100 gigs… te pone nervioso el querer dar lo mejor de ti, significa que te importa; pero después de un par de tracks los nervios se van… ¡y ya solo disfrutas!

Louie Fresco

¿Número máximo aproximado de personas ante las que has tocado?

Número máximo ha sido arriba de 10,000 pero uno aproximado sería entre 300 y 1000 ya que toco mas seguido en clubs que en festivales.

¿Qué es lo que te paraliza o te pone nervioso antes de subir al escenario?

Generalmente me da emoción salir a tocar, nervios muy pocas veces y parálisis… ¡espero y nunca me pase!

Signal Deluxe (DJ Jerga y Valeria)

Foto tomada de baramericas.com

¿Número máximo aproximado de personas ante las que has tocado?

Valeria: En el 2007 fui invitada a tocar en un evento masivo en el zócalo de Chihuahua durante el festival de la ciudad de Chihuahua. En el zócalo había unas 20 mil personas y toque un dj set de 2 horas y media, algo nerviosa pero la pase muy bien.

Jerga: En el 2002 fui invitado para cerrar el festival Love Parade en el zócalo de la Ciudad de México en frente de alrededor de 80,000 personas. Yo fui el último en tocar después de artistas como DJ Hell & Acid Maria. Cerré con el track «Last Train to Lahsa» de Banco de Gaia. Fue una experiencia increíble tocar en ese lugar y dentro de un festival tan importante para la música electrónica.

Signal Deluxe: Como Signal Deluxe hemos tocado varias veces en el festival Fusion Festival, desde el 2000, y en el año 2014 tocamos en el amanecer en una de las pistas más grandes del festival llamada «Tanzwuste» enfrente de más de 20,000 personas, una de las tocadas más divertidas de nuestra carrera, sin duda nuestro festival favorito del mundo entero.

¿Qué es lo que te paraliza o te pone nervioso antes de subir al escenario?



Después de 20 años de tocar es bueno seguir sintiendo nervios y mariposas en el estómago cada que vamos a tocar, por lo general cuando tocamos en vivo hacemos un soundcheck de por lo menos 2 hora para poder probar que todo funcione bien pues tocamos con varias máquinas: 2 cajas de ritmos, 2 sintes, 3 efectos análogos, 2 laptops y mezclamos todo en vivo ya sea en un mixer de canales o de 24 canales. Así que hacer buena prueba de audio es fundamental para este tipo de set up, pero a veces por horarios o logísticas del evento no es posible hacer un buen soundcheck y solo es posible hacer lo que se conoce como «Line check» a través de los audífonos, así que si este es el caso, los nervios se multipilican y los primeros tracks servirán para poder balancear y ajustar niveles sobre la marcha. Osea nervios de punta. Una vez que todo comienza a sonar bien los nervios se convierten en diversión y adrenalina pura.

Y en el caso de hacer DJ set, como aun mezclamos con viniles y tornamesas es fundamental que las tornamesas estén bien montadas, que no existan vibraciones o feedbacks, y que estén en el mejor estado posible para poder trabajar bien, si el equipo no está al 100% es buena razón para ponerse nervioso, pero de igual manera a la tercer mezcla los nervios comienzan a desaparecer y se convierten en pasión y Flow.