Vendo vapeadores de DMT para que la gente se pueda colocar a su ritmo

“Sandy” es un químico que produce y vende cigarrillos electrónicos de DMT —una forma cada vez más popular de consumir esta potente sustancia psicodélica— en un laboratorio secreto a las afueras de Londres.

VICE: ¿Cuánto tiempo llevas vendiendo cigarrillos electrónicos de DMT?

He estado estudiando la molécula de la DMT durante ocho años, e hice el primer cigarrillos electrónicos de DMT hace cuatro.

¿Pero qué compra en realidad la gente?

Compras la batería, el cartucho y un pequeño estuche, todo junto. Cuesta 100 libras. Puedes sacar unos 30 o 50 viajes, o 100 más cortos pero agradables.

¿De dónde sacas la DMT?

Empecé a hacer mi propia DMT porque me costaba encontrarla y era la única forma de garantizar un suministro limpio y consistente para mis propias exploraciones. Se saca de fuentes naturales. En 2016, traté de poner una solución de DMT en un cigarrillo electrónico y funcionó perfectamente.

¿Cómo transformas el polvo de la DMT en un líquido?

Mi fórmula es supersecreta.

Vale, ¿cómo descubriste la forma de hacer los cigarrillos electrónicos?

Prueba y error. Me llevó un tiempo cambiar y perfeccionar la mezcla. Tuve que buscar y probar diferentes herramientas hasta que encontré las que mejor funcionaban. He probado más de 20 cartuchos diferentes con varios resultados. No quiero fugas, fallos ni cualquier otro problema.

¿Vendes otras drogas?

No. Solo esta.

¿Por qué vapear la DMT?

Los consumidores pueden inhalar una cantidad pequeña pero efectiva de la potente droga. Estos cigarrillos electrónicos no tienen nicotina. Antes, la gente pensaba que la DMT solo funcionaba si se inyectaba o se mezclaba con la ayahuasca hecha por los chamanes del Amazonas, o fumándolo en una pipa de crack o de bong. Vapearla es una forma genial de empezar con el DMT sin tener que usar una pipa de cristal, que, para algunos, puede parecer como fumar crack.

¿Cuántas caladas se necesitan para conseguir todo el efecto de la droga?

Normalmente, tres a cinco caladas a pleno pulmón para que haga efecto.

¿Cómo es el efecto de la DMT con los cigarrillos electrónicos?

En vez de dar un tiro a una pipa y estar todo el rato colocado, con los cigarrillos electrónicos puedes controlar lo rápido y lo mucho que te colocas con cada calada, lo cual hace que sea mucho más accesible para alguien que lo prueba por primera vez.

Si tomas lo suficiente, puedes llegar al punto de “break through” [que es como se conoce a la experiencia completa de la DMT en la que se llega a estados psicodélicos extremos con visiones]. O puedes tener un viaje ligero, colorido, estando consciente que dura unos diez minutos. Una minidosis con efectos leves. Vapear la DMT en un cigarrillo electrónico es algo realmente revolucionario.

¿Cómo los vendes?

Fuera de internet. Solo a través de círculos cercanos, amigos de amigos o referencias. No los vendo a todo el mundo ni busco nuevas oportunidades de venta, porque no es algo que pueda publicitar. Nunca tuve la intención de venderlos. En un principio, solo los hacía para mí. Pero compartir es vivir, y hay mucha demanda. Así que, ¿quién sabe? Podrían estar a la venta en la web oscura en el futuro.

¿Cómo han ido las ventas desde que empezaste?

Cuantos más cigarrillos electrónicos hay en circulación, más sube la demanda, porque la gente comparte. Una vez que lo prueban, vuelven a por más. Diría que las ventas han aumentado diez veces desde que empecé. La mayoría de la gente que solía comprar solo un cigarrillo electrónico ahora compra al menos diez. No puedo decirte cuántos vendo al mes, pero digamos que más de 100.

¿Quiénes son tus clientes, normalmente?

Gente de todo tipo y edades. Pero generalmente los que están viviendo, o buscan, algún tipo de despertar o camino espiritual.

¿Cómo es la gente a la que vendes?

Nunca he tenido problemas. Son gente decente. El único problema es que a veces se emocionan tanto después de tener una experiencia increíble y se lo empiezan a contar a todo el mundo. Aunque parezca raro, hay existencias limitadas, y no quiero que todo el mundo se entere.

¿Eres una especie de chamán urbano de la DMT?

Sí, hasta cierto punto. El hecho de comprar y procesar el material para que la medicina esté disponible, podría llamarse “chamanismo urbano”. Me lo han llamado varias veces. Pero yo no me llamo ni me veo a mí mismo como un chamán. No hago ceremonias en persona.

¿Cuánto dinero ganas?

No lo hago por dinero. Es un buen complemento a mi sueldo legal. Los márgenes son decentes, pero no es un producto del mercado de masas, así que no hay muchas ventas. Además, duran mucho tiempo, así que no es un negocio rápido.

¿Puedes hablarme de tus motivaciones y tus metas?

No ha sido fortuito. Simplemente siento que es mi deber compartirlo con aquellos que lo buscan. Solo quiero llevarlo a la gente que lo usa con buenas intenciones, pero no puedo, siendo realistas, controlar con quién lo comparten ellos.

Los antiguos consumidores ceremoniales probablemente no vean con buenos ojos el uso recreacional, pero este es un método nuevo y moderno que sirve para que la droga llegue a quien la quiera. La molécula sigue haciendo su trabajo. Y la DMT no es algo de lo que se pueda abusar o a lo que te puedas enganchar, así que no me preocupa causar daño. Todo bien.

¿Podrías fabricar cigarrillos electrónicos que tuvieran un efecto similar al de la ayahuasca, pero que durara más tiempo?

Sí. Ahora estoy experimentando con eso. Tengo algunos extractos de la planta de la ayahuasca, que añado a la mezcla. Me gusta la idea de vapear con las dos plantas con las que se hace la ayahuasca. Pero las drogas pueden tener efectos negativos en gente que toma ciertas medicaciones. Así que tengo cuidado y solo alargaría el viaje unos cinco minutos. Puedes seguir dándole caladas al cigarrillo para tener viajes más largos.

¿Te preocupa que tus productos puedan ser usados por personas con problemas mentales?

Absolutamente. He intentado por todos los medios asegurarme de que no caiga en las manos equivocada. Y si alguien nunca ha oído hablar de la DMT, entonces se acaba la conversación. Yo no convenzo a la gente de que la consuma. Pero, por otro lado, he oído a amigos que la han compartido con otros amigos y que han visto resultados alucinantes con el TEPT y la depresión. Esta herramienta no es para todos, pero en los últimos cuatro años, nunca he escuchado que alguien haya tenido efectos adversos.

¿Qué cosas buenas y malas te ha dado la DMT?

Todo bueno. Comenzó en Perú, con la ayahuasca, y desde entonces he estado estudiando esta molécula. Definitivamente, me ha cambiado a mejor. Ese no era el objetivo, pero la DMT me ha hecho ser más consciente e intuitivo y me ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más amplia, con un mayor entendimiento.

¿Cuáles han sido los mejores y los peores comentarios que has recibido?

Todo el mundo flipa. Todavía recibo mensajes de agradecimiento de gente a quienes los cigarrillos electrónicos han ayudado durante años. Solo ha habido una persona que me dijo que no sintió nada. Había sido un regalo, así que no estaba muy disgustado.

¿Qué es lo más gratificante de este negocio y oficio?

Me encanta ayudar a que esta medicina sea más accesible y esté disponible para aquellos que quieran probarla y reconectar a la gente con el universo y su yo superior. Lo hacía para mí mismo, pero es demasiado bueno como para guardármelo yo solo. Además, me encanta que la gente flipe. Es increíble, una experiencia de diez minutos que te deja perplejo. Me encanta escuchar las historias y ver el impacto que tiene en la gente.

¿Qué piensan tu familia y amigos?

Los que lo saben me apoyan, pero no es algo que le cuente a todo el mundo. La mayoría ni siquiera ha oído hablar de la DMT, mucho menos la ha probado.

¿Te preocupan las consecuencias legales si te pillan?

Sí, claro. Tengo familia y un trabajo regular, así que siempre tengo todo el cuidado del mundo. Sé que es un cliché, pero lo hago por amor, no por dinero o fama. El buen karma debería de mantenerme a salvo.

¿Qué debería ocurrir para que dejases de hacer y vender los cigarrillos electrónicos?

Cualquier tipo de atención indeseada. Servir y ayudar a los demás es genial, pero no voy a dudar en apagar si en cualquier momento supone una amenaza o un peligro para mí.