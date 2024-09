Aquí tienes al doble (casi) perfecto de Michael Jordan

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Si te gusta el baloncesto, siempre habrás soñado con jugar junto a Michael Jordan; por motivos que no vienen al caso —que eres un paquete, que naciste demasiado tarde y que te jodiste las rodillas, por ejemplo— no has podido cumplir tu sueño. En la vida, sin embargo, siempre hay una solución.

Videos by VICE

Si quieres vivir una experiencia junto al G.O.A.T., lo único que debes hacer es viajar a Estados Unidos y buscar por las pistas callejeras; por allí ronda un doble muy detallista de MJ, y la gente se debate entre la admiración y el despiporre cuando salta a la cancha.

This nigga got the full Jordan everything on lmao pic.twitter.com/gdcr4tnp3r

— WENT VIRAL WHO DIS?! (@J_Hardiman23) 5. Juli 2016

La verdad es que con la camiseta retro de las Finales de 1998, los pantalones, la muñequera a la altura del codo, la rodillera (por debajo de la rodilla) y las legendarias Jordan XI que el mito de los Chicago Bulls calzó en la histórica temporada 1995-96, el tipo tiene un parecido alucinante.

La atención por cada detalle es fascinante, y es que incluso lleva un bigotito sutil que recuerda al que más de una vez se dejó el astro de la NBA. Por supuesto, el tipo no ha conseguido hacer lo mismo que MJ sobre la cancha.

Ahora cualquier chaval se viste con la camiseta de Curry, Kobe, LeBron y compañía, pero lo de este tío es de otro nivel. Cuando llega a la pista lo hace enfundado, como no, con el uniforme de calentamiento de los Chicago Bulls.

This dude definitely had a boom box with Alan Parson’s «Sirius» playing when he took off his warm ups. pic.twitter.com/OedmhA5sKk

— Nate Jones (@JonesOnTheNBA) 5. Juli 2016

Si quieres jugar junto al Jordan de los noventa, el mejor Mike y no el ejecutivo rechoncho de ahora, solo tienes una opción: pillar el avión y conformarte como un tipo que se disfraza de él. Como mínimo da para un selfi, ¿no?