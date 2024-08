Estas podrían ser las doce películas más singulares de Sitges 2018

Llevo mucho tiempo sin visitar el Festival de Sitges en calidad de espectador o crítico aficionado, o lo que viene a ser lo mismo, en calidad de explorador intrépido en busca de las experiencias más inauditas. Esa búsqueda de las películas secretas, las más extrañas, a menudo infructuosa pero al mismo tiempo estimulante, era uno de los alicientes de viajar cada año a esta hermosa villa costera para tragarme un montón de filmes al día.

Ahora ya no llevo el mismo ritmo enloquecido de visionados, entre otras cosas porque trabajo allí, pero tengo recuerdos imborrables, como los de las dos increíbles películas dirigidas hasta la fecha por Crispin Glover, también de un pase algo bronco en el Auditori con un tercio de la platea berreando ante la maravillosa Amer (2009) de Hélène Cattet y Bruno Forzani o las cuatro horas de la recuperada The Movie Orgy (1968), ese cóctel de extractos de pelis, anuncios y programas de TV con el que Joe Dante sintetizaba las décadas de los 50 y 60, esto es, su infancia y adolescencia. El mismo Dante, presente en la sala, invitaba a los espectadores a entrar y a salir de la proyección cuando quisieran, y si era para ir a por cerveza, mejor.

Podría seguir contando batallitas, pero el propósito de este artículo es proponeros doce películas que quizá no estén en los itinerarios más evidentes pero que bien podrían merecer una incursión, entre otras cosas porque es muy poco probable que tengan un estreno comercial. Las he elegido porque me ha llamado la atención su premisa; a veces su relación con películas o cineastas que me interesan; a veces era una simple corazonada. En fin, vamos allá.

Fotograma de Luz

Luz

Si cuando vais al cine os gusta que os zarandeen, que os estrujen el cerebro sin piedad, esta podría ser vuestra película. Al menos, una de ellas. Tras curtirse en los campos del videoclip y la publicidad, y rodar algún corto, el alemán Tilman Singer se estrena en el largo con un filme que hace del desconcierto su principal seña de identidad. Luz arranca con un largo e inquietante plano en el que vemos como una joven irrumpe, medio en trance, en una tranquila comisaría. A partir de ahí, posesiones, telequinesis y una confusión de lenguas importante —oiréis hablar en alemán, inglés y español, como mínimo— en una película que es todo un viaje sensorial, tanto visual como sonoro.

Pases en sendas maratones, el viernes 5 a la 1 en el Prado y el domingo 7, a la 1:15, también en el Prado.

Cartel de The Legend of the Stardust Brothers

The Legend of the Stardust Brothers

Si hay un filme de esta edición que parece haber aparecido de la nada, ya que casi nadie sabía de su existencia, es este bizarro y divertidísimo musical de 1985 dirigido por Macoto Tezuka —hijo de Osamu Tezuka—. Los Stardust Brothers son un grupo de pop que, un poco como en El fantasma del paraíso, hace un pacto fáustico para alcanzar la fama. Tienen una fan fatal, igual que los Flight of the Conchords, y la película vendría a ser una feliz colisión entre las películas de Richard Lester y ese espíritu excéntrico que impregna los mejores dibujos animados japoneses.

Pase en sendas maratones, el viernes 5 a las 00:45 en el Retiro y el sábado 6 a la 1 en la sala Tramuntana.

Fotograma de The invocation of Enver Simaku

The invocation of Enver Simaku

El alicantino Marco Lledó Escartín ha rodado en Albania esta película que tiene en Sitges su estreno mundial y parte de una extraña y perturbadora grabación, fechada en 1997, que parece tener la clave del asesinato de la esposa del protagonista del filme. Prácticamente, es todo lo que os puedo contar y, si me permitís la confesión, no poderos contar nada me gusta.

El pase es el domingo 7 a las 2:15 en la sala Tramuntana y el lunes 8 a las 16:30 en el Prado.

Fotograma de Spirits of the air, gremlins of the clouds

Spirits of the air, gremlins of the clouds

El nombre de Alex Proyas empezó a resultarnos familiar a mediados de los 90, tras la accidentada El cuervo (1994) y aquella oscura fábula ci-fi que era Dark City (1998). Pero antes de esas dos películas Proyas había debutado en 1989 con Spirits of the air, gremlins of the clouds, una singular propuesta de ciencia-ficción apocalíptica, visualmente muy poderosa, cuya flamante restauración presentará él mismo, en la proyección que abre la sección Seven Chances, esto es, las películas que sugiere la crítica.

El pase es en el Prado el domingo 7 a las 19:15.

Cartel de Seder-Masochism

Seder-Masochism

Nina Paley, combativa activista en pro de la libre circulación de contenidos culturales y del cuestionamiento de la noción de copyright, ya nos deleitó hace algunos años con su anterior largo animado, Sita sings the blues (2008). Con Seder-Masochism, de nuevo una pieza de animación radicalmente artesanal, arremete contra el patriarcado a golpe de irreverencia y éxitos pop partiendo, cuidado, del Éxodo de Moisés en la Biblia.

El pase es en el Retiro el martes 9 a las 14:15.

Fotograma de Blue Velvet Revisited

Blue Velvet Revisited

Puede que ya tengáis muy vista Terciopelo azul, pero esta es una oportunidad irrepetible: siendo todavía un estudiante, el alemán Peter Braatz filmó en Super-8 en 1985 el rodaje de Terciopelo azul, cuando no quedaba claro todavía que sería de David Lynch tras el fiasco de Dune (1984). Braatz guardó el material filmado durante tres décadas hasta que, recientemente, se decidió a dar forma a una película inclasificable, que huye del concepto convencional del making of para convertirse en una especie de evocación fantástica de la obra maestra de Lynch.

El pase es en el Prado el martes 9 a las 19:15.

Fotograma de Bamboo Dogs

Bamboo Dogs

Supe por primera vez de la existencia de Khavn, el director de Bamboo Dogs, en el Festival de Rotterdam de 2016. Ahí ponían Simulacrum Tremendum, una especie de enérgico vídeodiario de trece horas que el director filipino acompañaba al piano ¡durante todo el metraje! Creo que pretendía batir un Récord Guiness. En todo caso, desde entonces, Sitges ha proyectado algún otro filme de Khavn — Alipato: The very brief life of an ember—, de duraciones más asequibles, y la última Bamboo Dogs, es un tenso relato criminal basado en un hecho real, y ambientado en la Filipinas de los 90.

El pase es en el Prado el miércoles 10 a las 14:30.

Fotograma de Fonotune: an electric fairytale

Fonotune: an electric fairytale

Se sabe muy, muy poco sobre esta película cuyo estreno mundial tendrá lugar en Sitges y que, a priori, comparte con The legend of the Stardust Brothers el asunto musical y la condición de delirio lisérgico: trata sobre unos personajes llamados Mono, Stereo, Analog y Radio que deben abrirse paso por un mundo postapocalíptico para asistir al concierto de un misterioso ídolo, al que da vida Seija, integrante de la ruidosa y legendaria banda de punk nipón Guitar Wolf.

El pase es en el Prado el miércoles 10 a las 18:00.

Cartel de Tous les dieux du ciel

Tous les dieux du ciel

Esta película, que tampoco ha visto casi nadie todavía, me recuerda a aquellos años en los que cada edición de Sitges traía algún bombazo procedente de Francia, ya lo firmaran Alexandre Aja, el tàndem Maury-Bustillo o Pascal Laugier, que este año también regresa con Ghostland, su último filme. Tous les dieux du ciel es una peli que todavía ha visto casi nadie y tanto su argumento como la foto promocional que he visto resultan de lo más inquietante: un joven recluido en una granja junto a su hermana discapacitada, a la que pretende salvar del dolor de este mundo. El director de la peli responde al nombre de guerra Quarxx, lo cual le añade un plus de misterio al asunto. Si desvelar ese misterio va a valer la pena es algo que yo ya no os puedo decir.

El pase es en la sala Tramuntana el miércoles 10 a las 22:30, en el Auditori el jueves 11 a las 14:30 y, de nuevo en Tramuntana, en la maratón del sábado 13 a la 1.

Cartel de The devil’s doorway

The devil’s doorway

El debut en largo de la irlandesa Aislinn Clark promete ser uno de los platos fuertes de Midnight Xtreme, la sección más nocturna y peligrosa del festival. Parte de unos hechos desgraciadamente reales: entre 1765 y 1996 la cadena de asilos Magdalene Laundries se dedicaba a recoger mujeres que se habían quedado embarazadas fuera del matrimonio para someterlas a abusos y trabajos forzados. Clarke sitúa la acción del filme en la década de los 60, cuando dos párrocos son enviados a una iglesia irlandesa, con cámaras de vídeo de 16mm. -sí, es una película de found-footage-, para documentar un supuesto milagro. Lo que encontrarán será otra cosa.

El pase es en sendas maratones, el sábado 6 en el Retiro a la 1 y el jueves 11 en Tramuntana a la 1.

Fotograma de Little wizards of Oz

Little wizards of Oz

Gran amigo y colaborador eventual de Dario Argento, Luigi Cozzi dirigió algún que otro pequeño clásico durante la edad dorada del fantástico italiano, como por ejemplo la mítica Starcrash, choque de galaxias, aunque su filmografía no se reduzca en absoluto a ese filme. Aunque llevaba décadas bastante apartado del cine, recientemente se ha lanzado a hacer películas de guerrilla, fiándolo todo al instinto y a la imaginación, que no al exiguo presupuesto, y la última es esta Little wizards of Oz, una más que libérrima puesta al día del cuento de L. Frank Baum en clave de fantasía infantil. La película de Cozzi se proyecta en el Brigadoon, una de las secciones más legendarias del Festival, cuyas proyecciones, gratuitas, tienen lugar en el recinto de L’Escorxador.

Será el sábado 13 a las 12.

Cartel de An evening with Beverly Luff Linn

An evening with Beverly Luff Linn

Jim Hosking ya cautivó a los sibaritas del realismo mágico, ejem, del realismo sucio con su primera película, The greasy strangler, así que su segundo filme servirá para saber si le seguimos considerando un miembro más de la pandilla. Aquí ha contado con un reparto de primera: Aubrey Plaza, Emile Hirsch y Jemaine Clement. El filme trata sobre una mujer cuyo marido la echa del trabajo y descubre que la solución a todos sus problemas podría tenerla un misterioso programa de televisión que promete… An evening with Beverly Luff Linn.

El pase es el sábado 13 a las 12:15 en la sala Tramuntana y a las 22:45 en el Prado.

