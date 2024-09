Doctor crea condón unisex que se adhiere a los genitales

En un país donde sigue siendo difícil hablar sobre sexo, un ginecólogo está creando conciencia sobre la salud sexual al crear un condón que se adhiere a la piel y se puede usar tanto en penes como en vaginas.

«Todos los días tengo pacientes que sufren los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos, o que no usan ningún método anticonceptivo, lo que lleva a embarazos no deseados», le dijo a VICE John Tang Ing Ching, gineco-obstetra en Sibu, Malasia.

Videos by VICE

“Por ejemplo, llegan muchas adolescentes llorando porque descubrimos que están en un estado avanzado de embarazo”.

Muchos de los pacientes de Tang también llegan con infecciones de transmisión sexual, incluidas las verrugas genitales, el herpes y el VIH.

John Tang Ing Ching, el creador del condón unisex Wondaleaf. Foto: Cortesía de Twin Catalyst

Preocupado por los casos de embarazos no planeados y las ITS con las que se ha encontrado en sus 25 años como médico de salud reproductiva, Tang se propuso crear un condón que pudiera prevenir estos problemas como los diseños actuales no lo hacen.

El problema con los condones de hoy en día, dijo Tang, es que pueden resbalarse. Por lo general, los condones solo funcionan en penes erectos, mientras que los condones para vaginas pueden resbalarse o desviarse dentro del cuerpo. Los diseños de los condones existentes tampoco cubren lo suficiente para brindar una protección completa, sobre todo contra las ITS que se propagan a través del contacto de piel a piel como el herpes genital y las infecciones por VPH, dijo Tang.

Tang recordó haber presentado la idea de hacer un condón adhesivo a sus colegas en una conferencia médica en Sibu hace siete años, antes de embarcarse en lo que llamó el Proyecto Wondaleaf —haciendo referencia a las hojas que cubren los genitales en las representaciones de Adán y Eva.

El condón unisex Wondaleaf viene con partes adhesivas para que se mantenga en su lugar. También tiene mayor cobertura en la vulva y la base del pene.

El condón unisex Wondaleaf tiene partes adhesivas que se pueden usar tanto en el pene como en la vagina. Collage: VICE / Imágenes: Cortesía de Twin Catalyst

A diferencia de la mayoría de los condones, el condón adhesivo diseñado por Tang y su equipo en la empresa de suministros médicos Twin Catalyst se puede usar incluso antes de que el pene se ponga duro.

A pesar de ser sede del mayor productor mundial de condones, en Malasia, un país de mayoría musulmana, la anticoncepción sigue siendo tabú. Entre los más conservadores, los condones se consideran inmorales por su relación con el sexo fuera del matrimonio.

“Mucha gente piensa que [el] condón es una perversión e incluso inmoral, pero para nosotros los ginecólogos, es muy importante”, dijo Tang, quien tiene como objetivo eliminar el estigma en torno a la salud sexual.

«Quizás, gracias al empoderamiento universal, el condón unisex Wondaleaf pueda ayudar a ampliar nuestra conversación sobre este dilema».

Tang dijo que la idea del condón Wondaleaf se inspiró en el equipo de protección individual (EPI), que ya se usaba comúnmente entre los trabajadores de la salud incluso antes de la pandemia de COVID-19, por su eficacia para prevenir muchas infecciones.

«Así que tenía que existir un equivalente de EPI para los encuentros sexuales», dijo Tang.

El condón unisex Wondaleaf es de 30 micrómetros de grosor y está hecho de poliuretano de grado médico, un material que se usa ampliamente en vendajes para heridas, aunque Tang dijo que es menos pegajoso y no duele cuando se quita. También se puede aplicar lubricante sobre la piel antes de su uso para reducir aún más la adherencia del condón.

Tang dijo que el condón que creó también aborda algunos «problemas menores pero importantes»: la confusión en el tamaño de los condones, la protección contra la pre y la post-eyaculación y el stealthing o el acto de quitarse el condón durante el sexo sin el conocimiento de la pareja sexual.

Durante años, Tang y su equipo trabajaron para asegurar la financiación, crear prototipos y organizar ensayos clínicos sobre el condón unisex, que ya está disponible en línea en Malasia. El equipo aún está trabajando para lanzar el producto a nivel internacional.

John Tang Ing Ching examina el condón unisex Wondaleaf en un laboratorio. Collage: VICE / Imágenes: Cortesía de Twin Catalyst

Para alentar a más personas a usar los condones Wondaleaf, Tang y su equipo también están jugando con nuevos sabores, texturas y diseños.

Sigue a Koh Ewe en Instagram.