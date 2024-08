Doctor publica noticias falsas: “El coronavirus no le hace daño a nadie”

Artículo publicado originalmente por VICE Brasil.

“El coronavirus no le hace daño a nadie”, dice, en un video publicado en YouTube, el brasileño Beny Schmidt, patólogo y profesor de la Unifesp (Universidad Federal de São Paulo). “Este virus no es un virus letal. No había necesidad de toda esta fanfarria”, agregó. Pero el coronavirus ha matado a más de 5.000 personas hasta la fecha.

El médico inicialmente publicó el contenido en su canal de YouTube, pero luego lo eliminó. Sin embargo, otros perfiles en las redes sociales continúan compartiendo el material. Una de las publicaciones ya tiene más de 36 mil visitas.

Los bolsonaristas utilizaron los argumentos de Schmidt en redes sociales para seguir con la protesta progubernamental que tendría lugar el domingo 15 de marzo, pero que se pospuso después de que Jair Bolsonaro pidiera a la gente que no asistiera al acto.

Aún así, los miembros de la extrema derecha dicen que van a salir a las calles de todos modos. En Twitter, usan el hashtag #DesculpeJairMasEuVou (#LoSientoJairPeroLoHaremos).

El discurso de Schimidt ha disgustado a científicos y médicos. El biólogo, Atila Iamarino que tiene un doctorado en microbiología con un título postdoctoral de la Universidad de São Paulo y la Universidad de Yale, y que participa en un estudio sobre noticias falsas relacionadas con el coronavirus, dijo que el contenido publicado por Beny Schmidt es extremadamente grave. “Lo que hizo es de lo más perjudicial que alguien puede hacer. Es criminal”, señala.

El miércoles pasado, Beny Schmidt le dio una entrevista al Jornal da Record. “La falta de información es la razón de todo este pánico que está sucediendo”, dijo. “Morimos de muchas cosas, menos de coronavirus”, reforzó, como lo hizo en el video que publicó y, más tarde, eliminó. Atila contrarresta la declaración del médico: “Está mal, el virus mata entre 10 y 20 veces más que la gripe común”.

Su colega Nelson Nisenbaum, que trabaja en las especialidades de medicina clínica y psiquiatría, dice que el contenido de Schmidt es “falso y peligroso”. “Lo único que creo que podría justificar su posición es una alineación política con la extrema derecha y con este gobierno. Porque desde el punto de vista científico y médico, tiene todas las herramientas para saber que todo lo que dice en ese video es falso”, dijo.

VICE contactó a la oficina de prensa de Beny Schmidt, quien no respondió a la solicitud de entrevista hasta la publicación de este informe. La Unifesp, por otro lado, se limitó a enviar una nota oficial sobre el coronavirus, hablando de las declaraciones del médico.

ACTUALIZACIÓN: Inicialmente, el informe señalaba que el número de muertos superaba las 1.600 personas, según la OMS. Ahora, los datos se han actualizado de acuerdo con el balance de fuentes oficiales realizado por AFP (Agence France-Presse).

