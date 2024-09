¿Realmente funcionan las páginas porno para ciegos?

Ilustración por Joey Alison Sayers

El porno es, por naturaleza, un medio visual: pese a que algunas películas tienen una trama más o menos bien hilada y un poco de música ambiental, al final lo que nos excita son las imágenes. ¿Qué pueden hacer entonces las personas invidentes cuando quieren masturbarse con pornografía? Parece que poco.



En junio de este año, la página de pornografía Pornhub lanzó una categoría denominada «videos narrados«, para que quienes tienen problemas de visión puedan disfrutar parte de su contenido. Actores profesionales grabaron una pista de audio con descripciones de los 50 videos más vistos en la página. Puede que esta sea la iniciativa más significativa que se haya hecho hasta ahora para acercar el contenido para adultos a las personas invidentes.



En 2006 se creó el sitio web Porn for the Blind, en el que se suben archivos de audio con descripciones de videos pornográficos grabados por voluntarios. Pese al esfuerzo de estos aficionados por aumentar la oferta erótica para los ciegos, la calidad de la mayor parte del material deja bastante que desear. Los clips son sólo descripciones en las que no se incluye el audio del video original, por lo que el producto final es «una voz incómoda que describe una escena sexual de la que no puedes oír nada», señala Cody, un joven invidente de 27 años. «No es para nada erótico».

En algunos casos, los narradores usan un lenguaje clínico, con palabras como «vagina», «ano» y «eyaculación». «En uno de los audios que escuché, el narrador describía a una chica ‘con los senos claramente operados’», recuerda Kirchner. «Nadie quiere ese tipo de lenguaje en su porno».

Además de Porn for the Blind, la comunidad de Reddit /r/gonewildaudio, creada en 2012, ofrece una alternativa de mejor calidad. En este caso, los usuarios escriben historias pornográficas y las interpretan, a modo de radionovelas. Luego las comparten con el resto de la comunidad a través del foro. Algunas descripciones incluyen varios personajes y tramas elaboradas, otras tienen efectos de sonido o música ambiental, e incluso existen distintos géneros, desde la ciencia ficción al BDSM.

El escritor invidente Oliver Kennett, residente en Bristol, prefiere las narraciones de /r/gonewildaudio a cualquier otro material pornográfico. Para quienes son invidentes de nacimiento, este género constituye una alternativa mucho más interesante que las meras descripciones físicas que uno puede encontrar en otras fuentes. «Está muy bien, por ejemplo, que me digas que la chica se quita el brasier, pero si no me describes qué se ve a continuación, de poco me sirve», explica.

El proyecto de Pornhub representa un gran paso en este campo y ha sido posible gracias a la división filantrópica de la empresa, Pornhub Cares. «La idea de esta iniciativa era ofrecer una mejor experiencia a las personas invidentes y abrir un diálogo con nuestros usuarios sobre los aspectos que podríamos mejorar para hacer que nuestro sitio sea más accesible para todo el mundo», señaló Corey Price en una entrevista para VICE.

Es, sin duda, un avance significativo. La pornografía es parte de nuestra cultura, y las personas invidentes también tienen derecho a disfrutar del video porno de Kim Kardashian, aunque sea narrado por una voz sensual que describe cómo la verga de Ray J «se mueve de manera impresionante».

«Me dedico a dar formación a narradores de todo el mundo, y siempre procuro recalcar que la discapacidad física de una persona no implica que tenga que estar aislada culturalmente», puntualiza el doctor Joel Snyder, narrador veterano y director del Consejo Americano del Proyecto de Descripción de Audio para Ciegos, vía mail. «Las personas invidentes o con visión reducida tienen el mismo derecho que los demás a disfrutar de todo tipo de experiencias».

Pedí a varias personas invidentes que me dieran su opinión sobre las narraciones de Pornhub, y todas valoraron el contenido muy positivamente. «Los narradores usan palabras sucias con toda naturalidad, saben lo que a la gente le gusta ver en escenas específicas y las resaltan», asegura Kirchner.

Como todo proyecto que inicia su camino, este también ha tenido algunos problemas técnicos. «El volumen de la voz que narra está demasiado alto en comparación con el del video original», dice Jakob Rosin, un periodista invidente. «Quizá una persona vidente quiere ver pechos grandes o un buen culo, mientras que un ciego prefiere que la voz de la chica sea sexy, o que grite o que suplique que le hagan algo», señala Kirchner. Y si los usuarios no son capaces de excitarse con la descripción que están escuchando, algo falla.

«A la hora de compilar contenido nuevo tendremos en cuenta varios factores, como subir el volumen del audio original o bajar el del narrador en determinados momentos», aseguró Price, reiterando que su intención es la de entablar un diálogo respecto a la accesibilidad y ajustar su servicio a las necesidades de los invidentes.

«Sólo he podido escuchar fragmentos», escribió Snyder en referencia a la oferta de porno en formato de audio, «pero me he dado cuenta de que en su material promocional enfatizan el aspecto de la narración por profesionales. Eso está muy bien y forma parte del proceso, pero creo que mucho más importantes son la narración en sí misma y el lenguaje utilizado. Ahí es donde debería ponerse el énfasis. Es preciso formar a los escritores y productores para que entiendan la importancia de utilizar el mínimo de palabras posible de la forma más efectiva».





En efecto, la dificultad de hacer llegar el porno a los ciegos radica en que el objetivo no es la trama, sino producir excitación; lo que importa en estos casos es el estilo, no la sustancia. Obviamente, el usuario querrá saber si alguien está haciendo una mamada en la escena, pero para ellos la clave no está en la descripción en sí, sino en cómo se presenta, y no hay duda de que una voz neutra, robótica o desganada no contribuye en nada a crear ambiente. «No basta con limitarse a describir lo que ves en la pantalla», asegura Rosin. «A la hora de describir porno, el vocabulario, las palabras que se usan son muy importantes. Tienen que transmitir el mismo morbo que el video. Por muy sensual y adornada que sea una descripción, si la lees con el tono de un presentador de noticias, a nadie le va a interesar».

«Es similar a intentar verbalizar una obra de arte: todo el aspecto evocativo se suele quedar por el camino», afirma Kennett. Visto el panorama, al sector del porno para ciegos le queda todavía mucho camino que recorrer para excitar a sus oyentes.