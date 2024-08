Muere Dolores O’Riordan, vocalista de The Cranberries, a los 46 años

Dolores O’Riordan, vocalista de la banda de rock irlandesa The Cranberries, ha fallecido a los 46 años.



La emisora nacional irlandesa RTE dio a conocer la noticia, en la cual hicieron referencia a una breve declaración supuestamente proporcionada por un representante de O’Riordan. El representante dice que O’Riordan murió este lunes 15 de enero, en Londres:

La cantante irlandesa e internacional Dolores O’Riordan murió repentinamente hoy en Londres, a los 46 años. La cantante principal de la banda irlandesa The Cranberries estuvo en Londres para realizar una breve sesión de grabación. No hay mas detalles disponibles en este momento.

O’Riordan se unió a The Cranberries en 1990 y los convirtió en íconos del rock alternativo. La banda entró en receso en 2003 y se volvieron a juntar en 2009. O’Riordan, una artista prolífica, lanzó dos álbumes como solista durante el receso de la banda, Are You Listening de 2007 y No Baggage de 2009. Posteriormente, The Cranberries lanzó otros dos discos, incluyendo uno el año pasado, Something Else.

O’Riordan deja atrás un legado como una gran vocalista del rock y una líder dinámica. En una charla con i-D el año pasado, habló sobre las canciones por las que creía que sería recordada:

Creo que «Linger«. O «Zombie«. A mucha gente le encanta «Zombie». Les gusta hacer covers, porque tiene un coro pegajoso. Es repetitiva. Y supongo que también tiene algo de ira. Puedes escribir canciones felices y canciones tristes, y luego puedes escribir canciones furiosas también. Sacas ciertas emociones cuando la tocas. Le sacas el mayor provecho.

El representante de O’Riordan señaló que «Los miembros de la familia están desconsolados al escuchar estas noticias y han pedido privacidad en este momento tan difícil».

