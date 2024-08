Dolorio y los Tunantes nos explican por qué la ‘Muerte es mentira’

Abre la puerta que llegaron los cretinos. Los chilenos de Dolorio & Los Tunantes están de vuelta a la carga con la misma visceralidad de siempre, ahora con su primer epé en solitario, que recorre las playas del litoral central de Chile, los virales nacionales, Miley Cyrus y hasta Dënver.

Tras un split junto a Columpios al Suelo editado durante el 2016, Rodrigo, Marky, Joselo y Brac presentaron hace una semana Muerte es mentira, el brillante corto que viene a demostrar que el odio puede dar paso al goce, y que tiene un montón de anécdotas y secretitos bien guardados que nacieron tras la aventura de mezclar dos mundos de grabación entre Estudios del Sur y Estudios Niebla.

Foto por Carlos Molina.

«Con Andrex [Andrés Montero, de Estudios del Sur] llegamos por un compilado que nunca salió. El rollo es que grabamos en cinta con todo este mundo análogo, crudo y sucio que no tienen otras grabaciones. Fue un culo pasar cinta a digital para mezclar, pero se hizo y nos gusta. En Merci [Martín Pérez Roa, de Estudios Niebla] encontramos una persona muy agradable para trabajar porque es abierto a las ideas. No es el estereotipo de hueon que graba que te dice ‘no, eso no funciona’. Él la piensa, te escucha y propone, logra que lo técnico se amolde a lo estético que tú buscas», dice Rodrigo Herbage en calidad de vocalista, bebiendo una cerveza a horas del show de lanzamiento del EP.

«Fue bacán, se unieron dos escuelas: está la de Andrecito, muy de años dosmil y la de Merci que es moderna y abierta. Me gusta pasarme el rollo de finales de los setenta cuando los punkies grababan con ingenieros de dub. El Merci es algo así porque él es un ingeniero de house y tiene una aproximación distinta a lo que hace uno. Ese juego resultó interesante», remata el vocalista que esa noche se lució como Robert Smith.

Seis tracks, seis oportunidades de irte en un trance que terminarás por agradecer porque la música peligrosa y bailable de Dolorio & Los Tunantes le hace bien al alma y al cuerpo que de tope tiene la eternidad porque, como dicen los mismos integrantes, la Muerte es Mentira y el júbilo no tiene por qué terminar.

«Picado fino»

Marky: «Picado Fino» es el nombre de una película argentina. Le pusimos ese nombre porque es un collage sonoro con pedacitos de cosas de todo tipo. En esa película lo que freakea es que las cosas que suceden ahí no tienen sus sonidos, si alguien aplaude no suena como uno espera. Es en blanco y negro y la vimos con una caña horrible, no sé qué estábamos pensando… Fue un badtrip completo y nos quedó en la mente.



«Cretinos»

Brac: ‘Cretinos’ es un auto himno, un himno a nuestra propia volada —nuestros principios o un manifiesto, si se quiere decir. Yo me acuerdo que teníamos que tocar «Sparkinzon» y nos inventamos una intro, que fue creciendo y se transformó en otra cosa. Tiene hartas referencias a virales, a internet, a cosas que hemos visto.

«Gata Ganter»

Joselo: Estábamos con Marky trabajando de conserjes y revisamos el diario. Habían rayado la parroquia de San Francisco con un enorme ‘Gata Ganter’; nos gustó y quisimos hacer una canción con ese nombre. Empezamos a fantasear con quién había hecho el rayado po, pasó por hartos temas, porque es una canción que ha tenido cuatro a cinco versiones. El primer enlace que hicimos fue «quién hizo ese rayado» y pensamos en Tania la flaite. Obvio que vino para Santiago y rayó Gata Ganter, jajaja.

Rodrigo: Nos fuimos en la ola de la imaginación. Pasó por hartos temas y desarrollamos la idea que terminó en un volón de la transformación, de la transmutación, de lo salvaje y de la persona en animal. Es una canción larga y yo creo que se nota que es un mejunje de ideas que tuvimos.

«Maili Sairus»

Brac: ‘Maili Sairus’ partió instrumental, la tocamos caleta. Antes de grabar, cuando nos ofrecieron lo del compilado que no pasó, decidimos hacerle una letra y estuvimos ahí a última hora armándola. Hicimos unas malas traducciones y plagiamos otras, pero vamos a dejar en top secret el gran plagio, porque nos pueden demandar. Además está este mini plagio a Miley Cyrus, pero indirecto.

Marky: Es un homenaje a Miley, que a mí me gusta harto porque conserva su acento original de gringa tejana.

Yoyigao: Terminamos la letra en la sala. Metimos hartas cosas y cuajó, nos gustó. Tiene una frase de una canción de reguetón también… Estábamos muy pegados con esa canción, fue la última frase que pusimos.

Marky: Yo saqué otra frase de las noticias del metro: «sólo ataca si es agredido» y era de un cocodrilo en un zoológico.

«Las muertes»

Yoyigao: ‘Las Muertes’ es de un periodo oscuro en el que Diego Bravo no vivía en Santiago, estaba en Pichilemu componiendo canciones con guitarra de palo y gatos, en la lejanía de la urbanidad, y es una canción acerca del optimismo. Es muy penca decirlo así, pero se trata sobre cómo uno puede estar muerto de muchas maneras. Hay muchas maneras de morirse y muchas maneras de escapar de ella, como irse a Pichilemu.

Marky: Me gusta. Pasó que los cabros la cantan al revés, ninguno de los dos —Brac y Rodrigo— se sabía bien la letra y nos dimos cuenta cuando la grabamos: «cabros, parece que no están cantando lo mismo» jajaja. Le dio su encanto.

«Adolescentes» (Cover a Dënver)

Joselo: ‘Adolescentes’ partió como una propuesta cuando el Sello Cazador regresó de su silencio. Diego hizo una reunión y nos contó que le gustaría que para el show de relanzamiento cada banda hiciera un cover de alguna agrupación del ciclo anterior. Nos propuso hacer una de los Fother Muckers porque pegaba con el estilo, según él, y nosotros no quisimos, jajaja.



«¿Sabis qué? No, ni cagando, vamos a buscar algo distinto. Pa’ eso toquemos otra cosa», dijimos. Pensamos en Dënver y salió lo de los ‘Adolescentes’.

Yoyigao: Le añadimos un flow neobarroco, jajaja. Es un tema muy excesivo, es ridículo incluso, y es bacán que sea así.

Joselo: Lo que me gusta de los covers es que se pueden mostrar características de una banda porque viene de una referencia conocida, pero agregando tu interpretación de la canción. Al final es otra cosa totalmente distinta, es una apropiación, y queda muy claro el panorama del sonido de una banda. También es una cita a lo que hizo Devo con un tema de los Rolling Stones que es esto de tomar un tema y tocarlo a tu manera. Más que un homenaje o ser muy fan de Dënver, que es la otra cara del cover.