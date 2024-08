Don Omar anuncia su retiro de los escenarios

Don Omar, el King of Kings del reggaetón, ha decidido retirarse de los escenarios tras 15 años de carrera musical. Uno de los pilares del género gestado en la isla de Puerto Rico, quien puso a perrear a generaciones enteras con éxitos como ‘Dile‘, ‘Aunque te fuiste‘ y ‘Danza Kuduro‘, anunció a través de sus redes sociales el retiro con la gira «Forever King… The Last Tour», una serie de tres conciertos en su isla natal los días 15, 16 y 17 de septiembre. En un comunicado emitido por los organizadores de los conciertos, se dio a conocer que Don Omar ha decidido ofrecer entradas por $99 centavos, en solidaridad con «los tiempos difíciles que atraviesa la isla».

«Más que agradecido por todas las muestras de cariño, prometo visitar cada ciudad en la que deseen recibirme para decirles personalmente GRACIAS!», dijo el puertorriqueño en su página de Facebook



Hasta luego y gracias, Rey, y esperamos algún día corear de nuevo: «Vuelve ie ieee…»