Don Patricio, o cómo conseguir 13 millones de reproducciones en dos meses

¿Qué ha pasado? “Pues la verdad que no lo sé, estoy tan sorprendido como tú”, dice Don Patricio, que nació en El Hierro en el 93 y publicó su primera maqueta en 2011. Ese mismo año estuvo nominado al Goya junto a su amigo y compañero en Locoplaya Bejo y ocho años después, el pasado 27 de enero, lanzó su primer álbum de larga duración, La dura vida del joven rapero.



Menos de dos meses después, uno de los singles de este trabajo autoeditado, “Contando lunares”, con Cruz Cafuné, alcanzó el número 1 del Top 50 de Spotify. No del top virales, sino de la lista general, por encima de Daddy Yankee o de Anuel, con más de 13 millones de reproducciones. En YouTube también supera los 10. Hablamos con él sobre la fama, la autoparodia y cuándo le llegó el momento de ponerse serio.

VICE: En serio, Patricio, ¿qué ha pasado con “Contando lunares”?

Don Patricio: Ni lo sé ni lo esperaba. Esta canción lleva grabada un año, aunque era solo mía al principio y la verdad que no apostaba nada por ella. Cuando empecé a hacer el disco pensé que estaría bien cantarla con alguien, se me ocurrió decírselo a Cruz Cafuné y quitamos una de mis partes y metimos la suya. Pero seguía sin apostar demasiado.

Es algo que ocurre a veces. Con Locoplaya también nos ha pasado con “Qué dice la juventud”, el tema en el que nombramos las vocales en el estribillo y hacemos la coña. Tampoco creíamos que fuera a gustar mucho, pero de repente se convirtió un poco en nuestra marca. ¿Y qué paso? Pues la verdad no lo sé. Igual que Luis Fonsi o Daddy Yankee tampoco lo saben.

Llevas mucho tiempo en Locoplaya y también habías sacado trabajos en solitario, pero ha sido con tu último trabajo, La dura vida del joven rapero, con el que lo has petado. ¿Qué tiene que no tengan los demás?

Mucho tiempo de trabajo detrás. Es el trabajo que durante más tiempo he estado preparando, durante un año y unos meses, pero no lo veía tampoco como un objetivo final. Ahora soy autónomo y no tengo que estudiar ni hacer nada que no sea música, así que durante todo el año estuve haciendo canciones de todo tipo, pasando por etapas buenas, malas, estando con la novia, dejándolo, falleció mi abuela, luego salía de fiesta, me iba de viaje… Todo eso al final genera muchos pensamientos y situaciones vitales de las que aprendes.

Creo que lo que yo hacía antes era, simplemente, estar happy y loco todo el rato, tenía un público que era el de Locoplaya y tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer pero un día dije: “yo no soy solo esto, soy algo más; quiero hablar de otras cosas”. Cuando me voy a las tres de la mañana a la cama y me pongo a pensar en mis historias no estoy pensando en piscinas, pistolas de agua, colchonetas hinchables y mucho menos en melones. Entonces dije: si yo soy algo más que eso, si tengo un punto de seriedad y romanticismo, ¿por qué no voy a reflejarlo en mi música?

Sin embargo, sigues teniendo ese punto de autoparodia y de humor de Locoplaya.

Claro. Es que al final es la música que escucho. O escucho reguetón, música super banal y bailable que te cagas o escucho cosas como Leiva, música que habla de sentimientos o del amor sin tapujos, porque es algo que existe y ya está. Yo soy romántico y no quería caer en Pablito Alborán ni en hacer baladas tontas, pero sí hacer música tocando temas que no había tocado hasta ahora.

¿Cómo es “la dura vida de un joven rapero”?

Pues mira, antes tenía que estar preocupándome por un examen, por cumplir con fechas, horarios, tenía una rutina… Pero de repente te dan la libertad de acostarte a la hora que quieras, de despertarte a la hora que quieras siempre que a tal hora estés en tal ciudad tocando. Esa libertad al final genera que eches de menos la rutina, tu vida se desordena en cierto sentido, no sabes si es lunes, si es martes…

Tienes que esforzarte más porque las personas te conozcan tal como eres y sepan que no eres exactamente el del vídeo, te pasas delante de una pantalla muchas horas haciendo música, intentando no tirarte en el sofá a no hacer nada porque al final puedes caer en eso y dormirte en los laureles, y no sé… a mí la fama, las fotos y tal nunca me han hecho muchas gracia, aunque supongo que es inevitable. La dura vida del joven rapero también es no poder decidir a dónde salir, a dónde no… Algo así.

¿Por qué autoproducir y lanzar un LP en lugar de canciones sueltas con vídeo, como hacen algunos?

Porque soy un cantante frustrado que de repente llegó al siglo XXI y le dijeron “oye mira, que lo importante no es que cantes, lo importante es que el vídeo esté guapo”. Y yo ahí dije “joder, yo estoy todo el día escribiendo canciones, estribillos, versos super guapos, ¿y de repente me dicen que eso sin un vídeo no vale nada?” Qué putada. A mí lo que me gusta es la música y no quiero molestar a Cachi Richi para que me esté haciendo un vídeo por cada cosa. Con Borja —Bejo— y Locoplaya ocurre que en parte su triunfo son los vídeos, los efectos, la frescura, el carisma… pero a mí lo que me gusta es la música, no poner mi cara en un vídeo, así que me centré mucho más en ese proceso, en el musical, y en dársela como resultado a la gente como a mí me gusta consumirla. Es decir, con los oídos, no con los ojos. Hice los vídeos de “Enchochado de ti” y el de animación un poco obligado, de hecho.

¿Qué tienen de diferente entonces Locoplaya de Don Patricio?

Creo que el punto en común de Locoplaya y Don Patricio es que en ambos casos tiene que haber estribillos cantados. Tiene que haber algo que enganche, que sea pegadizo y de eso es además de lo que me encargo yo en el grupo. De que tenga musicalidad, que no solo sea rap, que se te quede en la cabeza. Que no sean solo las ingeniosidades de Borja o el comer melones, sino que tenga cantaditas. Creo que eso es lo que tienen en común, lo pegadizo, lo buenrollero. Pero Locoplaya nace de eso, de la playa, de la fiesta, no se detiene a ver si algo está bien o mal. Don Patricio sí. Quizá Locoplaya es más para el día a día y Don Patricio para un momento de reflexión.

En una entrevista reciente decías que creciste con Kase. O como referencia, que sus letras te ayudaban y te inspiró a escribir, pero que a día de hoy es Bad Bunny. ¿Qué crees que habrías pensado al escuchar a Bad Bunny en esos años en los que te molaba tanto Kase. O?

Creo que me habría molado. Ten en cuenta que soy canario y los canarios amamos el reguetón. A nosotros no nos llegó de pronto “La Gasolina”, llevamos escuchándolo desde que somos muy pequeñitos, y si no escuchábamos escuchábamos bachata o salsa. Así que seguramente si me hubieran puesto a Bad Bunny de pequeño lo habría comprado. No tenía problemas en escuchar Wisin y Yandel, luego un tema del Tote y el siguiente de Daddy Yankee.

¿Qué ha cambiado en la música urbana a nivel nacional de un tiempo a esta parte, desde que los que crecisteis admirando a Kase. O ahora tocáis en festivales?

Para mí ha habido dos pasos fundamentales, aunque supongo que habrá muchos más a los que no he prestado atención. El primero es PXXR GVNG. Cuando ellos trajeron el movimiento del trap y toda esta movida, hicieron que un niño desde su casa pudiera subir un tema a Youtube, se hiciera conocido y a los meses estuviera dando conciertos. Antes de su llegada, aunque un tema se hiciera viral, ese chaval no iba a dar conciertos, era algo imposible. PXXR GVNG con su estética, con la cultura que introdujeron, hicieron que los chavales de toda España quisieran ver un concierto de ese tipo, pagaran por eso… fue de lo primero que empezó a generar dinero, industria, en la música urbana independiente.

Después fue C. Tangana. Él ha cogido esa oportunidad de hacer música, números y conciertos y la ha llevado a un nivel muchísimo más alto y se ha metido en la radio. Y creo que gracias a esos dos pasos fundamentales, por ejemplo yo puedo hacer reguetón sin que la gente me mire mal. Así que gracias, chicos.

Si ahora mismo abres Youtube, ¿qué te recomienda?

A ver, voy a hacerlo. Me recomienda La Resistencia, Danny Ocean, Bad Bunny celebra sus 25 en el choli y Berto Romero en Late Motiv.

Y si fueras un medicamento y llevaras un prospecto, ¿qué diría?

Yo creo que diría “cuidado, que engancha”. Que tomaran las dosis recomendadas porque si no acabarían no pudiéndolo dejar.

