Doña Pancha Fest: La Mecca del Underground Festeja 10 Años Con Papi Saicos

¿Cuál es el propósito de un festival de música? Hemos visto como cada año nacen, mueren y continúan festivales con distintos niveles éxito. Muchos de estos conciertos carecen de concepto, más allá de vender entradas y generar recuerdos patrocinados por una fritura o una cerveza, pero Doña Pancha Fest tiene otro propósito y este año cumple una década siendo la mecca del underground en México y generando experiencias significativas para sus asistentes. También es el único festival con una mascota Yeti. En palabras de los mismos organizadores: “Un foro donde presentamos actos que difícilmente podrías ver juntos… no hay reglas ni límites, y eso nos creó una forma de resolver y hacer las cosas sin prejuicios y sin expectativas.”

El festival que empezó en Tecate B.C. con menos de cien asistentes y eventualmente migró a Guadalajara con casi mil, presenta el lineup más ecléctico de su historia este año. Algunos de estos proyectos son inevitablemente nicho, como la artista de noise experimental Concepción Huerta o Dinoflagellates, un proyecto nuevo que ni los mismos organizadores han escuchado, pero en el cual tienen confianza por la trayectoria de los miembros involucrados. Regresan un par de actos clásicos del festival como Rancho Shampoo, esta vez acompañados por la Indian Dub Orchestra, y el Muertho de Tijuana.

Videos by VICE

Rancho Shampoo & Indian Dub Orchestra. Foto: Jonathan Lee. Vía

Justamente Doña Pancha nunca ha sido un festival de headliners, pero este año al menos tres de los nombres del cartel nos emocionan por distintas razones, empezando por Maniquí Lazer, leyendas del hardcore norteño y una banda que hace más de dos años no sube a un escenario. Otro acto cachanilla que me emociona es Juan Cirerol, una decisión hiper-controversial por parte de los organizadores, quienes sienten que es hora de darle una segunda oportunidad al cantautor tras disculparse por sus comentarios del sismo de CDMX hace ya un año. Sea buena idea o no extenderle la invitación a Cirerol, es irrefutable que este artista es un ícono de la contracultura musical de México y dice mucho de la curaduría de DPF. Sin mencionar que este festival fue de los primeros en contratarlo hace 8 años.

Pero nada nos sorprendió más que el acto estelar que consiste en la banda tijuanense San Pedro El Cortez tocando los éxitos de Los Saicos acompañados del fundador original Papi Saicos. Esta es la primera y última oportunidad para muchos en México de presenciar en vivo temas como “Demolición” y “El Entierro de los Gatos” con uno de los integrantes originales de la primera banda de punk de la historia. Eso es el sábado. Para la cruda también hay line-up dominguero con Los Nuevos Maevans y otros proyectos nuevos.

El flyer del décimo aniversario de Doña Pancha Fest es del artista Rubén Ortíz Torres

En lugar de activaciones de marca, Doña Pancha Fest contará con presentaciones como la inauguración de la exposición Mexipunk de Rubén Ortiz Torres y el documental Saicomanía. En lugar de bandas emergentes, trae proyectos primerizos. En lugar de headliners, tiene hitos olvidados por el mainstream. Para los que quieran ir a un festival a vivir una experiencia radical, los que quieran escuchar en vivo la música de Los Saicos, o tan solo los que estén listos para perdonar a Juan Cirerol, la cita es este 22 de septiembre en Foro Larva, Guadalajara. Para los que no, pues vayan al Corona y vean a Lorde o lo que sea.

***

Todavía hay boletos para el décimo aniversario del Doña Pancha Fest. Puedes comprarlos acá. Acá está el evento en Facebook.