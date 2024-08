Donald Glover ama el internet pero no las redes sociales

La última vez que escuchamos de Donald Glover, nos estaba cortejando a todos con su increíble actuación de «Terrified» del Awaken, My Love! en los Grammy. El próximo 1 de marzo, Glover estará de vuelta en nuestras pantallas de televisión cuando la segunda temporada de su serie Atlanta regrese a través de FX. El nativo de Atlanta, también interpretará a Lando Calrissian en un nuevo largometraje de Star Wars para finales de este año, y le prestará su voz a Simba en el próximo remake en vivo del Rey León. Glover se sentó con Esquire para discutir todas estas recientes victorias y cómo la vida ha cambiado para él a medida que su éxito continúa creciendo.

Habló sobre dejar las redes sociales:

«Me di cuenta de que la conexión era demasiado poderosa para una persona como yo. Me lastimaría «, dijo antes de revelar lo que usa Internet por el momento. «Intento y encuentro subculturas. Intento y encuentro comunidades. Hablo con la gente como una persona común. Es el único lugar en el que puedes permanecer en el anonimato.»

Glover también discutió querer el papel de Lando años antes de conseguirlo, aunque su agente no creía que fuera posible entonces:

«Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar porque soy la persona que se supone que no debe hacerlo, tanto que no creo que la gente sepa de dónde vengo y qué he hecho. En cierto punto, parece fácil. A veces me veo como una Mary Sue. Yo estaba como, ‘Oh, está bien, genial’. Estudié, vi muchas películas y lo hice cabrón porque estaba listo».

Habló sobre por qué es importante hacer un programa como Atlanta, que se enfoca principalmente en la experiencia afroamericana:

«Los negros no tienen la narrativa sobre su historia. Siempre ha sido escrito por alguien más», dijo. «También creo que es como si tuviéramos un TEPT. Hay muchas cosas que nos han sucedido que no comprendemos del todo y que no estamos recibiendo ayuda para comprender. Es por eso que la información es tan poderosa y necesaria. Si lo entiendes, entonces no permitas que vuelva a suceder.

