Donald Trump cree que no ha habido grandes atletas musulmanes

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Todos sabíamos que Donald Trump no es precisamente el tipo más listo del mundo. Después de su propuesta de «cerrar Internet» (sic) para acabar con los extremistas online, este nada alegre personaje volvió a demostrarnos hasta qué punto su ignorancia no conoce límites.

Videos by VICE

El pasado domingo, el presidente de EEUU Barack Obama hizo un discurso en el que abordó muchos temas, desde una potencial coalición internacional contra Daesh hasta el problema de las armas en su país. Obama también tocó otro tema, este de forma sutil: «Oye, ¿podríamos dejar en paz a los musulmanes?»

El presidente recordó que no se puede culpar una religión entera por algo tan complicado como el terrorismo; Obama también recordó que el Islam ha tenido un papel importante en la fundación y desarrollo de EEUU. Esta intervención, que simplemente recordaba una de las reglas básicas de la dignidad humana como es el respeto al credo, provocó que Trump reaccionara con el siguiente tuit:

Obama said in his speech that Muslims are our sports heroes. What sport is he talking about, and who? Is Obama profiling?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2015

Obama dijo que en su discurso que los musulmanes han sido unos grandes campeones. ¿De qué deporte estaba hablando?

Que Trump es medio gilipollas —probablemente sin el ‘medio’— era ‘vox populi’; lo que no estaba tan claro es que encima no supiera nada de deportes. Solo a bote pronto se nos ocurren los nombres de Hakeem Olajuwon (dos veces campeón de la NBA, dos veces MVP de las finales, medallista olímpico, etcétera), Kareem Abdul Jabbar (seis veces campeón de la NBA, dos veces MVP del campeonato, etcétera) o Muhammad Ali (no hace falta comentar palmarés) como buenos ejemplos de estrellas de religión musulmana.

Querido Trump: ¿por qué no te callas?