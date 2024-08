Donald Trump en posiciones muy comprometedoras

En la ilustración que vemos aquí arriba el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, logra algo que seguramente muchos de ustedes han intentado en alguna ocasión sin tanta suerte. No es la primera vez que un artista se interesa por el pene y sexo de Trump, en febrero, la artista Illma Gore ya rompió internet con un retrato de Donald Trump con el culo al aire y un micropene. La artista Sarah Levy lo representó con la regla y antes de todos ellos Fernando Sosa había convertido al candidato republicano a la presidencia en un consolador anal.

Esta ilustación de Donald Trump haciéndose una autofelación fue publicada por el artista anónimo , que se ha pasado las últimas semanas inundando Instagram y Facebook de dibujos pornográficos que sirven como crítica a Trump, Ted Cruz y Hillary Clinton.

Sus dibujos son una voz importante en la conversación política: «Creo que los políticos, figuras públicas y funcionarios públicos deberían ser responsables de lo que dicen y hacen», dice Jones. «Hay una especie de statu quo donde nos es fácil olvidar que gente como Hillary Clinton no está realmente de nuestra parte». El artista expresa estos sentimientos con un retrato de Hillary y Bill Clinton haciendo un trio con la estatua de la Libertad. «Con estos dibujos deliberadamente impactantes pretendo dar al público lo que quiere».

Nos pusimos en contacto con Jones the Savage para tratar de entender un poco mejor lo que lleva a alguien a dibujar a estas parejas tan horrorosas.

Suponemos que «Jones the Savage» es un pseudónimo, ¿qué significa?

El nombre Jones the Savage es un homenaje a un personaje de la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley. El protagonista de esa historia, John el Salvaje, hace tiempo que es mi héroe y recomiendo a todo el mundo que se lea el libro. No quiero haceros ningún spoiler, pero básicamente es una historia sobre el rechazo de los valores postmodernos en una sociedad muy confundida y blah, blah, blah, en fin, si te importa un poco toda esa mierda tienes que leerlo.

¿Por que decidiste trabajar de forma anónima?

Si te soy sincero, preferiría que Google no asociara mi nombre con dibujos de Donald Trump chupándose la polla.

¿De dónde salió la idea de mezclar estos líderes políticos con este tipo de ilustraciones?

De la CNN y el porno, obviamente, de forma simultánea

¿Cómo es que no hay ninguna crítica a Bernie en tus ilustraciones? ¿Te están pagando los responsables de su campaña?

No, los de la campaña de Bernie no me dan nada y dudo que lo hicieran, aunque si leen esto tengo que decirles que estoy sin un duro y abierto a negociaciones.

Aunque tengo que confesar que no me veo como un portavoz de la campaña, hay mucha otra gente cojonuda que está trabajando muy duro para que Bernie Sanders sea elegido y esa gente también son mis héroes, necesitamos que haya más de ellos, el resto del panorama político es un circo y yo no soy más que otro tipo de internet que se encarga de decirlo.

Algunas imágenes son bastante agresivas. ¿Crees realmente que dibujar a Donald Trump chupándose la polla puede ayudar a mejorar la situación?

Creo que este trabajo tiene que verse en su contexto, hace unos ocho años nadie habría imaginado dibujar un candidato a la presidencia chupándose la polla, pero se trata de Donald Trump y Ted Cruz y de toda una conversación política que se ha ido deteriorando de forma drástica a lo largo de los años. Por alguna razón estúpida, parece que nos encanta lo sensacionalista y lo absurdo y no muchas otras cosas más… a pesar de los problemas reales que existen en nuestra sociedad.

A nivel personal, estos dibujos son mi forma de contribuir en la conversación. Creo que los politicos y figuras públicas tienen que ser responsables de lo que dicen y hacen. Hay una especie de statu quo donde nos es fácil olvidar que gente como Hillary Clinton no está realmente de nuestra parte.

¿Tienes alguna ilustración favorita entre tu trabajo?

Me gusta mucho la imagen de Hillary Clinton montando a Chris Matthews del canal de noticias MSNBC por el mensaje que transmite, porque los grandes medios informativos no están trabajando al servicio de la gente ahora mismo. También me gusta la imagen de Hillary Clinton y Debbie Wasserman Schultz por la misma razón. A veces toda esta situación me parece como una farsa de la democracia. Aunque se trate de ilustraciones guarras hay mucho más en ellas que una simple autofelación.

¿Qué reacción esperas de la gente que vea tu trabajo?

Que les excite.

¿Hay otros artistas anti Trump que te gusten?

#Bloodytrump es cojonudo. Intenté colorear el pelo de Trump con orina en algunos de mis dibujos, no funcionó muy bien pero quizás lo vuelva a intentar.

¿Tienes muchos compradores? Me gustaría saber qué tipo de persona quiere tener un dibujo de Donald chupándose la polla colgado de la pared.

Por el momento no he puesto los dibujos a la venta, así que no puedo decirte quién los compraría, aunque ya me han llegado algunas peticiones.

Al parecer los abogados de Trump han amenazado a la artista transgénero Illma con tomar acciones legales contra ella, ¿has recibido tú alguna amenaza similar?

La obra de Illma Gore sobre Donald Trump es una pasada, admiro su talento. Un par de semanas antes de que Illma compartiera su trabajo con el mundo, yo también publiqué un par de dibujos similares online, pero no recibieron tanta atención, lo que no me sorprendió, puesto que su trabajo es mejor que el mío. Lo del pleito es ridículo, yo no he recibido ninguna amenaza por el estilo y no estaría preparado para ello, aunque eso no significa que me vaya a callar la boca en breve, a la mierda con los abogados.

