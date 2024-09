Donato Dozzy sacará un EP en solitario en The Bunker New York | MX | Translation

El sello de techno experimental y promotor con sede en Nueva York, The Bunker, ha desarrollado una buena base de seguidores gracias a su ecléctico listado. Entre los artistas más grandes del Bunker se encuentra el dúo italiano Voices from the Lake, cuyo miembro, el veterano hechicero Donato Dozzy, está a punto de lanzar un EP en solitario en el sello.



Con el Squadra Quadra EP, Dozzy se aparta de la labor ambiental elaborada por Voices from the Lake para producir una línea más impulsada por el techno rígido y voraz. Su clásica reverberación permanece cavernosa, dando a los dos tracks del EP un sabor inquietanteúnico. Escucha los clips a continuación y vista la página web del Bunker para pre-ordenar Squadra Quadra, que sale el 11 de marzo.