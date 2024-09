Dos periodistas franceses, el Rey de Marruecos y una historia de chantaje

Dos periodistas franceses fueron acusados este sábado de «chantaje y extorsión» en un caso que muchos medios de comunicación describen como «asombroso» tras su detención el jueves por la tarde. Éric Laurent y Catherine Graciet se les considera sospechosos de haber tratado de chantajear al rey de Marruecos, Mohamed VI, conocido como «M6», alegando que le habrían pedido 3 millones de euros a cambio de no publicar un libro que dejaría en muy mala situación al gobierno marroquí. Desde el lunes por la mañana los dos periodistas están siendo entrevistados por los medios de comunicación para ofrecer su versión de los hechos, mientras que el editor del libro, de Éditions du Seuil, ha anunciado que el libro finalmente no será publicado.

Los dos periodistas, que ya habían publicado un libro sobre el rey de Marruecos en 2012, fueron detenidos el pasado jueves — en el acto — en París antes de pasar la noche bajo custodia en las oficinas de la Brigada de Represión contra la delincuencia contra la persona (BRDP). Fueron detenidos a la salida de un hotel de lujo de París, después de una reunión con un abogado marroquí cercano al régimen para realizar la transacción.

Videos by VICE

El tema principal del libro, según uno de sus autores, fue el legado de Hassan II — padre y predecesor de «M6» — el rey de Marruecos entre 1961 y 1999. Otros pasajes del libro hablan específicamente del «alto tren de vida» de la familia real.

La fortuna de Mohamed VI a la cabeza del país desde el año 1999 se estima en 1,9 millones de euros y la familia real posee una gran parte de la economía marroquí a través de un holding. Este caso se produce tras de meses de conflicto diplomático entre Marruecos y Francia — desde enero de 2014 a mayo de 2015 —, entre otras cosas debido a la convocatoria del jefe de contra-espionaje marroquí acusado de tortura por parte de un juez francés.

«Quiero tres»

Todo comenzó unas semanas antes, el 23 de julio, cuando Eric Laurent contactó con el gabinete real marroquí para solicitar una entrevista con un representante del rey. Él dijo que estaba preparando un libro sobre «M6» y subrayó que tenía cosas importantes que preguntar. La cita se fijó para el 11 de agosto.

Precisamente, fue ese día que el periodista habría propuesto al abogado que representa el régimen no publicar el libro a cambio de 3 millones de euros. Esta es la versión de los que defienden al rey. Las grabaciones — hechas por el mismo abogado durante la entrevista con su teléfono móvil — fueron publicadas por el Journal du Dimanche el domingo. Según las transcripciones que publica el periódico, fue en el bar del palacio parisino Royal Monceau que el abogado dijo:»¿Qué Quieres?». «Quiero tres», respondió el periodista. «Tres qué, Tres mil?», prguntó el abogado. «No, tres millones,» rectificó Éric Laurent. «Tres millones de dirhams? «, tanteó el abogado. «No, tres millones de euros».

Ya con la grabación en su manos, las autoridades marroquíes decidieron presentar una queja a París. Una nueva entrevista se llevó a cabo el 21 de agosto entre el abogado y Laurent para discutir sobre Catalina Graciet, co-autora del libro. Laurent aseguró que Graciet estaba al corriente de todo según el resumen que hace de la grabación el Journa du Dimanche

Después de esta segunda entrevista, se abrió una investigación judicial en Francia. Se programó una nueva reunión para el 27 de Agosto — el jueves pasado — entre Graciet, Laurent y el abogado marroquí en Raphael, otro hotel de lujo parisino. Durante casi cinco horas, los tres discutieron, escuchados por la policía francesa, para finalmente ponerse de acuerdo sobre una compensación. Un documento firmado muestra cómo los dos periodistas se comprometieron a «no escribr nada» sobre el Rey de Marruecos, «teniendo en cuenta el pago de la suma de dos millones», y 80.000 euros en billetes de 100 como anticipo. Sobre las 16 horas del jueves, los dos periodistas salieron del hotel y fueron atrapados por la policía.

La versión de los periodistas

Éric Laurent es un periodista y escritor francés de 68 años especializado en investigaciones relacionadas con la geopolítica. En 2004, publicó La face cachée du 11 septembre [El lado oculto del 11 de septiembre], uno de sus más grandes éxitos, sobretodo entre le público amante de las conspiraciones y que no cree muchos en la versión del ataque de Al Qaeda. Catalina Graciet trabajó durante varios años en Marruecos en un periódico de la oposición y ha publicado varios libros sobre el Magreb.

Después de días de controversia y de hipótesis lanzadas en los medios de comunicación, los dos periodistas implicados decidieron hablar para explicarse.

En una larga entrevista con el diario Le Monde, Eric Laurent explicó el domingo que sí que hubo transacción pero que esta fue «propuesta» por Marruecos. Si él contactó con el gabinete real, fue para «cruzar la información» con el Palacio para el libro. El periodista no estaba en contra de la idea de una transacción, ya que él reconoce haber dicho «Si realmente dejamos de hacer el libro, dado el tema, escuche… tres [millones]», según los comentarios publicados en Le Monde.

Al caer la tarde del lunes, Lawrence mantuvo sus argumentos en el canal de la televisión francesa I-Tele. Él dijo que el audio de la primera entrevista fue «alterada por Marruecos».

Por su parte, Catherine Graciet dijo a Parisien el lunes que estaba «dejándose tentar» y que había tenido un «momento de debilidad» en la aceptación de la transacción. «Todo el mundo se pregunta qué haría con su vida con dos millones de euros. Traté de imaginar la situación. Era renunciar a un libro, no matar a alguien … «, dijo la periodista. Al igual que su colega, ella dice que «es Palacio quien ofrece». Por lo tanto, para ella «éticamente, moralmente, no es lo ideal, pero no veo nada de malo penalmente».

Para Thierry Vallat, abogado del Colegio de Abogados de París entrevistado este lunes por VICE News, lo que importa es que se propuso una transacción. «Si el acuerdo es una iniciativa de Marruecos, entonces ya no se puede hablar de chantaje y extorsión, sólo se hablaría de una cuestión de ética periodística», explica.

Sin embargo, según el abogado, será «muy difícil» para los dos periodistas no verse implicados de alguna manera en el caso ya que parece que las grabaciones les incriminan. La defensa de los periodistas cree que estas grabaciones fueron obtenidas de manera fraudulenta — ya que se trata de una iniciativa del abogado marroquí y no lde a policía. «La prueba es libre en el derecho penal», recuerda Vallat — lo que significa que estas grabaciones serán aceptadas ante un tribunal.

Los dos periodistas podrían ser condenados a penas de cárcel. El derecho francés ofrece cinco años de prisión por chantaje y 7 por extorsión.

Sigue a Pierre Longeray en Twitter: @PLongeray

Hotel Raphael en París, donde los dos periodistas fueron arrestados. (Imagen via Wikimedia Commons / Laurent Bougras)