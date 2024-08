Dr. Martens lanzará una nueva colección de botas inspirada en Sex Pistols

Si eres una fanático empedernido de la icónica banda de punk británico Sex Pistols, pues ahora podrás llevar el espíritu de Johnny Rotten, Sid Vicious y compañía hasta en tus pies.

La reconocida marca inglesa de zapatos Dr. Martens lanzará una nueva línea inspirada en la banda que revolucionó la industria musical con su actitud confrontacional y sonido irreverente en la década de los setenta. La serie colaborativa contará con botas, zapatos y camisetas con frases alusivas a la canción “Pretty Vacant”, incluida en el álbum Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, de cual el diseñador Jamie Reid creó su emblemático insumo gráfico. La colección estará disponible a partir del 1º de febrero.

Videos by VICE

Conéctate con Noisey en Instagram.