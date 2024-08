Drake estrena el video de «I’m Upset» y anuncia la fecha para ‘Scorpion’

Si no lo recuerdas, Drake acaba de ser eviscerado por el track de PUSHA-T «The Story of Adidon«, y su muy controversial arte de portada. Seamos honestos: hasta pareció que la carrera de Drake corría el riesgo de terminarse. Babai. Tiempo pasado. Acribillado a sangre fría. Pero, en contra de pronósticos menos avezados, Drake continúa con el ciclo para su próximo disco Scorpion. Hoy lanzó un video para el sencillo «I’m Upset», y en él vemos una reunión de Degrassi, la telenovela/serie canadiense que le dio su primera fama a Drake. ¡Linda! Manera de intentar y hacernos olvidar esas palabras inmortales «estás escondiendo un niño». ¡Casi funcionó! Mire «Estoy molesto» a continuación:

Drake también anunció que Scorpion, su siguiente disco después del More Life del año pasado, sale este 29 de junio. Scorpion también contará con el lanzamiento de «Nice For What», que sigue sonando hot. Escúchala aquí.

