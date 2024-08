Drake habló de su beef con Kanye y PUSHA-T en HBO

Drake estuvo de invitado este fin de semana en la segunda emisión del nuevo programa de LeBron James y Maverick Carter en HBO, The Shop, donde invitarán a figuras importantes del deporte y el entretenimiento a tener charlas a profundidad en el sacrosanto espacio de una barbería. Drake aprovechó la oportunidad para echar algo de luz sobre sus querellas con PUSHA-T y Kanye West, que han acaparado buena parte de la narrativa en los medios musicales gringos en 2018.

La relación entre Drake con Push y Kanye se agrió tremendamente cuando Push lanzó “Infrared”, un diss track velado contra el supuesto uso que hace Drake de ghostwriters. Después Drake respondió con “Duppy“, que fue seguida finalmente por “The Story of Adidon” de King Push, un track cuyo arte de portada es una imagen de Drake haciendo blackface y tema que hace referencia al hijo hasta ese momento “escondido” de Drake.

Videos by VICE

Kanye se ha puesto aún más en contra de Drake en últimas semanas debido a una extraña conspiración en la que, según esto, la “KiKi” del tema viralizado de Drizzy “In My Feelings” es la esposa de Kanye, Kim Kardashian-West. Incluso el rapero que ya no toma sus medicinas se dio un paseito por abajo de las vías del tren, en donde se grabó discutiendo sobre el silencio de Drake sobre el tema, diciendo: “Si tuviera una novia de Chicago y se llamara Renita, y tú estuvieras casado con Rihanna, yo no haría ninguna canción que se llamara ‘RiRi’”.

Ahora en The Shop, Drake tomó una postura sorprendentemente diplomática sobre todo el asunto. “Sabía que surgiría algo sobre mi hijo”, dijo a los hosts LeBron y Maverick. “Tuvieron que agregar lo de ser un mal papá para que fuera más atractivo, y está bien. Lo de mamá y papá, como sea. […] Pero desearle la muerte a mi amigo que tiene esclerosis múltiple […] Cuando mencionas a personas indefensas que están enfermas en el hospital, o que fallecieron, creo que hay un precio que tendrías que pagar”. Drake también explicó que grabó una respuesta a “Adidon”, pero decidió no lanzarla.

En el show también explicó que su beef con Kanye comenzó después de que le puso “March 14” durante las sesiones de Wyoming y le mostró una foto de Adonis. También se ofendió al enterarse de que los lanzamientos de G.O.O.D. Music para el verano estaban calendarizados alrededor del lanzamiento de Scorpion. “Me despierto, y todas fechas fuera […] todas alrededor del 15 de junio”.

https://twitter.com/TheDrakeLife/status/1050934026305982465



Nuestro único deseo real en este momento es que no conteste ni Push ni Kanye a esto. Ya va a acabar el año, que ha sido my largo en realidad, ya que que se acabe la montaña rusa.

Conéctate con Noisey en Instagram.