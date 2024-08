Drake lleva “In My Feelings” a Nueva Orleans para un masivo #InMyFeelingsChallenge

Cuando Drake lanzó Scorpion en junio, el mundo se preguntaba cómo se recuperaría de la acusación de PUSHA-T donde lo acosaba de esconder a un niño. Pero, Drake es el maestro distractor, como ya lo demostró cuando reunió al elenco de Degrassi para el video de “I’m Upset”. Resulta que “In My Feelings” fue todo lo que tuvo que hacer para que los memes desaparecieran. Siguiendo el ejemplo de “Nice for What”, el rapero de Toronto se decidió por el famoso sonido bounce de Nueva Orleans para nutrir la canción, sampleando “Smoking Gun” de Magnolia Shorty. Con la aparición de City Girls, el intrigante dúo de Miami, y un baile viral dirigido por Shiggy en Instagram, “In My Feelings” fue capaz de brindar a todos la amnesia que Drake estaba esperando.



Hoy, finalmente podemos ver el corto dirigido por Karena Evans, que precisamente incluye a Shiggy y Big Freedia, después de haber estado visiblemente ausente del video de “Nice For What”. Para “In My Feelings”, Evans –quien también dirigió “God’s Plan” y “Nice for What”– nos lleva al corazón de la escena bounce de Nueva Orleans.

Videos by VICE

Si quieres presenciar un masivo #InMyFeelingsChallenge de la mano de su propio creador, mira el video recién salido del horno a continuación.

Este artículo fue publicado originalmente por Noisey US.