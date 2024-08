Drake jugando ‘Fortnite’ podría ser el futuro del rap

Alrededor de esta época pero el año pasado, un videojuego en línea llamado PlayerUnknown’s Battlegrounds tomó por asalto todo el maldito universo. El juego, en el cual deberás lograr ser la última persona sobreviviente de entre 100 en un tiroteo intenso en una arena que se vuelve cada vez más pequeña, batió récords por tener los jugadores más concurrentes en la plataforma de juegos para PC Steam y recibió múltiples títulos de «Juego del año» a finales del pasado 2017. En septiembre pasado, otro juego multijugador en línea de disparos en primera persona llamado Fortnite agregó un modo de batalla en un movimiento bastante gracioso para competir con el éxito monolítico de PUBG.

El mundo funciona de maneras extrañas, Fortnite es gratis, su estilo colorido de arte caricaturesco es más fácil de mirar que la estética tipo caca marrón de perro del Counter Strike del PUGB, el juego más reciente está en la cúspide de reemplazar a PUBG como la cosa más grande del universo, si es que no ya lo es gracias a su base de jugadores con 40 millones de personas. Y como tiro de gracia, una de las personalidades más grandes del mundo, Drake, se apareció para jugarlo él mismo.

Después de unos días de especular (y posponer) la aparición, Aubs hizo unas partidas de equipos con el ultra-popular jugador en Twitch, Tyler «Ninja» Blevins, el 14 de marzo, y Travis Scott se sumó al evento durante la transmisión. La cara de Drake nunca apareció en esa ventana del tamaño de una estampilla postal, que es sinónimo de estar transmitiendo, y no hablaba a menudo, aunque es increíblemente surrealista escuchar su voz desencarnada y familiar saliendo del chat cuando lo hace (no estoy seguro si Drake está jugando Fortnite en PC o Xbox One, por lo que es posible que no esté usando la popular aplicación de voz para chat Discord). El equipo ganó, principalmente porque Ninja es increíblemente bueno en este juego. Gracias a la masa crítica de los fanáticos tanto de Ninja como de Drake, esta transmisión se convirtió en la más vista de todos los tiempos.

Esto es un triunfo enorme para Fortnite, uno que consolida su estado floreciente como el nuevo videojuego favorito del hip-hop. Sólo unos pocos otros como el NBA 2K, la serie de Grand Theft Auto, y Call of Duty (tal vez Gears of War, también) -pueden reclamar un dominio en el mundo del rap. Como es costumbre, la habilidad de Drake para encontrar el pulso de la cultura de internet es fundamental, y estar a lado de uno de los nombres más importantes del streaming es el tipo de acciones cross-branding en lo que Drake es increíblemente bueno. Sin embargo, lo más importante es que los raperos están adoptando Twitch, que ha sido únicamente el territorio de los streamers y por lo tanto desconectado de todo lo que se considera «cool». Pero con figuras más jóvenes como Lil Yachty jugando Fortnite de manera semi-regular, la brecha entre estos mundos se ha reducido considerablemente.

https://www.youtube.com/watch?v=XXAVUtmeHps

Tampoco son solo juegos. DJ Akademiks ha hecho entrevistas en vivo con figuras de la nueva generación como XXXTentacion (quien también ha hecho transmisiones de sus sesiones en Fortnite) y 6ix9ine en Twitch, además de la constante cascada de espectadores creando una anarquía desconocida para prácticamente cualquier tipo de entrevista musical. Las personalidades populares de Twitch ganan millones, al igual que los YouTubers, por lo que los raperos aprovechan la transmisión para no solo agregar algunos dólares extra a sus carteras, sino también conectarse con una base de fanáticos de los videojuegos que tradicionalmente no están asociados con fanáticos de la música «seria». Sobre si Fortnite seguirá siendo la plataforma principal o si pronto veremos a Lil Uzi Vert dominando como D.Va en el súper exitoso juego de Overwatch de Blizzard, está en el aire, pero al igual que las trampas y los edificios del juego, el futuro de rap se está construyendo en la ventana de Twitch.

