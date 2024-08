Drake lanza «Nice For What», un nuevo track en el que samplea a Lauryn Hill

Drake, destacado streamer de Fortnite, se tomó un descanso de los videojuegos para lanzar «Nice For What», un nuevo sencillo en cual samplea a Lauryn Hill. La canción, y el video que la acompaña, fueron lanzada esta noche después de haber sido anunciados en un show de Majid Jordan en Toronto a principios de esta semana.

No se sabe si «Nice For What» es parte de un álbum, pero Drake hizo notar que estaba de vuelta en Toronto para terminar su nuevo disco. El track está construido en torno a un sampleo del «Ex Factor» de Lauryn Hill, del cual Cardi B también tomó fragmentos recientemente para «Be Careful» del Invasion of Privacy . Las tres canciones son excelentes.

Mira el video de «Nice For What», protagonizado por Tiffany Haddish, Syd, Rashida Jones, Olivia Wilde y más, arriba.

