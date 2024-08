Drake se sube a la ola de BlocBoy JB con «Look Alive»

La joven promesa del rap de Memphis, BlocBoy JB, de 22 años de edad y que es conocido por haber grabado su último proyecto, Who Am I 3, adentro de su clóset, se ha juntado con el mayor entusiasta del baloncesto contemporáneo: obvio nos referimos a Drake. Este par acaba de lanzar esta mañana un nuevo sencillo que lleva por título «Look Alive», que en realidad es un remix de «Rover», un track previamente lanzado por BlocBoy pero que aún así se gana varios emojis de fuego.

Además el track viene acompañado de un nuevo y brillante video que puede parecer bastante sencillo y se centra en mostrar a Drizzy en un estado de ánimo tranqui, pero cotorreando con toda la raza: «Pushed me to the edge, so it really ain’t my mothafuckin’ fault, man / I’m not to blame, man / The fucking industry is cutthroat / I’m not the same, man. (Me empujaron hacia el borde, realmente no fue mi puta culpa / No soy quién para culpar / La puta industria es asesina / No soy el mismo)» Esto es una completa victoria para BlocBoy; sus versos no hacen que el mundo se incendie, pero él logra cambiar el flow con la frecuencia suficiente para mantener las cosas interesantes, y en el video aparece de una manera que es realmente cautivadora.

Este artículo apareció originalmente en Noisey US.