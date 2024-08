Drake superó otro récord sostenido por The Beatles

Drake, el rey indiscutido del streaming, ha batido el récord sostenido por The Beatles de la mayor cantidad de canciones en el top 10 del Hot 100 de Billboard en toda la historia. En el último chart, –el primero desde el lanzamiento de Scorpion, el nuevo álbum de Drake–, el rapero canadiense ha logrado incluir siete temas en el top diez de la lista.



En el primer lugar del chart se encuentra “Nice For What”, mientras que “Nonstop”, “God’s Plan”, “In My Feelings”, “I’m Upset”, “Emotionless” y “Don’t Matter To Me” ocupan el resto de la lista. De esas canciones, “Nonstop”, “In My Feelings”, “Emotionless” y “Don’t Matter To Me” están haciendo su debut.

Esto es genial y todo, pero seamos realistas: sin la locura desbordada de Spotify por Drake en la última semana, probablemente no habría manera de que el rapero haya tenido tantos sencillos en este top. Claro que, por la misma razón, se podría decir que había menos competencia cuando los Beatles estaban haciendo música, y que sin la influencia de emisoras de radio y sellos en las listas, tampoco tendrían su puesto asegurado en dicha lista. Tal vez aquí el verdadero ganador sea la corrupción de la industria, ¿no?



Este artículo se publicó originalmente en Noisey AU.