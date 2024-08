La vida en la carretera con Dream Wife

Cuando Neelam Khan Vela empezó a interesarse por la fotografía tenía 10 años. Sacaba fotos de absolutamente todo: de su familia, de su habitación y hasta incluso del helado que se comía sentada en una plaza un domingo de mayo.

Más adelante se dio cuenta de que no hacía falta fotografiar todo lo que le rodeaba. Lo importante era que los momentos fueran únicos y especiales. Usar la Instax SQ6 y la impresora SP3 para inmortalizar esos instantes en papel y sin filtros provoca que al rememorarlos experimentes las mismas sensaciones que las del mismo día que sacaste la instantánea.

Las fotos de Neelam transmiten una energía, luminosidad, texturas y unos colores bonitos y llamativos. Con el tiempo ha ido desarrollando su propio estilo. En los últimos años ha estado de gira con un montón de grupos, pero con los que más ha trabajado son Hinds, las ha retratado para la portada de su segundo álbum, The Orielles, Confidence Man, The Parrots, Lylo y Her’s entre otros.

En esta ocasión ha acompañado a Dream Wife durante varios de sus conciertos y ha retratado la parte más íntima y personal de sus componentes en su road trip hacia tres de sus bolos.

VICE: Hola Neelam, ¿Qué significan para ti todas estas fotos? ¿Cómo las definirías?

Neelam: Son una colección de recuerdos. Cuando trabajas con muchas bandas es difícil no acabar haciendo siempre las mismas fotos. Para que no todas sean iguales creo que es importante encontrar lo que hace a esa banda diferente y buscar el momento ideal que define a la banda.

Cuando he disparado todas estas fotos ha sido porque me ha parecido que ese momento era especial y que valía la pena inmortalizar. Dream Wife tienen una estética muy marcada y creo que va muy bien con mi estilo de fotografía, me ha gustado mucho retratar su espectacular energía tanto encima como debajo del escenario.

¿Qué valor añadido crees que tienen estas fotos por el simple hecho de tenerlas en papel?

Es nostálgico. Hoy en día la gente ya no tiene tantos álbumes de fotos porque está todo en el móvil o el ordenador entonces es especial tener estos momentos en papel, para siempre.

Cuando estoy de gira siempre me encanta sacar guardar todo: los pases, posters, setlists, etc. Lo tengo todo en una caja en mi habitación y de vez en cuando cuando me da por mirar todo lo que hay dentro y recordar momentos que había olvidado. Las fotos instantáneas forman parte de esos recuerdos físicos. A diferencia de fotografiar con una cámara digital con la que saco más fotos de cada momento hasta encontrar la composición, la luz o el ángulo perfecto, con la cámara instantánea capturo momentos únicos y todas las fotos son irrepetibles, lo cual le da más valor sentimental.

Llevas años retratando a muchas bandas emergentes del underground, ¿qué crees que tiene que tener un grupo para triunfar?

Creo que para triunfar en cualquier ámbito, incluso en la música, tienes que tener mucha dedicación y paciencia. Te tiene que gustar mucho tocar y tienes que disfrutarlo, y siempre ayuda tener talento y escribir buenas canciones. La actitud que tienes con la gente es muy importante también, cuando tocas en un grupo tienes que lidiar constantemente con muchas personas (productores, managers, agentes, fans…) y si eres simpático y tienes una actitud positiva te irán mejor las cosas.

¿Cómo ha sido acompañar a Dream Wife? ¿Qué ha representado para ti?

¡Ha sido increíble! El primer día nos tuvimos que levantar superpronto para conducir a Manchester desde Londres, ¡el tráfico era horrible y tardamos muchísimas horas! Después de la prueba de sonido fuimos a cenar a un restaurante indio muy rico y cogimos todo lo que había en el menú (risas). Fuimos pronto para no estar llenos a la hora del concierto pero aún así lo estuvimos.

Al día siguiente fuimos a Leeds donde tocaron en un festival pronto por la tarde, nos quedamos un rato a ver algunos grupos pero después ya partimos hacia Glasgow, donde teníamos el último concierto. Teníamos unas cinco horas de viaje y, aunque tardamos un poco, conseguimos entre todos hacer funcionar la tele de la furgo y vimos un episodio de RuPaul. El último concierto, en Glasgow, fue mi favorito, hubo más público que los otros días y estaba más animado, y al ser también un festival pudimos ver otra vez a otros grupos de amigos nuestros.

¿Os ha pasado algo durante el viaje que creas que merece la pena ser comentado?

La noche que estábamos conduciendo de Leeds a Glasgow tuvimos un momento bastante surrealista. Paramos en un área de servicio y había como 30 gansos blancos sentados en el parking, era una imagen muy extraña, un momento muy Lynch. Justo en ese instante al bajarnos de la furgoneta una pareja se acercó a saludarnos porque habían estado en el concierto en Manchester la noche anterior, y resulta que ellos ni conocían a la banda antes de eso, simplemente habían ido al concierto de casualidad. Todo ese momento nos pareció digno de peli.

¿Por qué recordarás estos momentos que has estado con Dream Wife?

Aunque nos conocíamos desde hace un par de años, realmente estos días nos han unido mucho. Nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos, y fue genial compartir estos días porque nos llegamos a conocer de manera más personal, lo cual también me permitió sacar mejores fotos.

Hacía tiempo que tenía ganas de estar de gira con ellas y ha sido todo lo que esperaba y más. Nos hemos llevado increíble a nivel personal y profesional, y estoy súper contenta de las fotos que he sacado. Las tres noches se me pusieron los pelos de punta al verlas en el escenario. Es interesante cuando giras por primera vez con una banda ver cuales son sus rituales, sus preferencias y manías y estos días han sido geniales en parte por eso, por descubrir una parte de la banda que no conocía. Rakel, Alice y Bella tienen una pasión increíble y me siento superinspirada después de pasar unos días con tres mujeres tan fuertes, mágicas y talentosas.