Pillan a tres adolescentes con drogas en una exhibición de perros policía en un instituto de Marbella

Cuando acababa de cumplir 12 años, Samuel Eto’o visitó mi colegió. Creo que el secretario de la escuela era amigo suyo y el tío se prestó a pasarse a saludar a los chavales un día. Todavía me acuerdo de cuando nos llevaron a todos al patio de la escuela. No sé muy bien qué dijo (parece que nos recomendó ni fumar ni beber, lo que nunca está de más como consejo), pero sí recuerdo que se puso una camiseta del equipo de fútbol del cole y que unos días después nos dieron a cada uno una foto de Eto’o firmada por él. En fin, visitas que, cuando eres un chaval molan.



Luego están las que no molan. Las que son un coñazo y hacen que eches de menos estar en clase, algo que parece casi imposible cuando eres un adolescente con las hormonas del revés: escritores fracasados, autoridades locales, músicos de capa caída, los reyes de España, etc. Dentro de este segundo grupo parece que tenemos que abrir una nueva subcategoría compuesta por las visitas que no molan y en las que además acabas siendo registrado por la Policía y los perros de la unidad antidrogas.

Videos by VICE

Esto fue lo que hace unas semanas en Marbella, cuando, en el marco de una exhibición de la patrulla canina de la policía de la ciudad en un instituto local, se levantó acta a tres alumnos de 14 y 15 años por tenencia de estupefacientes que encontraron los perros al empezar la exhibición dentro de las aulas. Los pobres chavales no pudieron apañar nada para esconder la droga porque la exhibición en un primer momento se iba a llevar a cabo en el patio, pero la lluvia obligó a trasladarla dentro de las aulas.



Pero según informa El País, no todo es tan blanquito como lo pintan: mientras la Policía mantiene que “fue casualidad”, varios padres y profesores afirman que desconocían que eso fuese una exhibición, que solo estaban enterados de ello el director y la jefa de estudios, y que los agentes y los perros se presentaron en el aula sin avisar y sin explicar de qué se trataba. Desde el propio centro han admitido también que se ha detectado trapicheo de drogas dentro de la escuela. Sea como fuere, los alumnos fueron expulsados 20 días del centro.