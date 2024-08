Dromedarios Mágicos con la historia casera en blanco y negro para el video de «Luli»

Hemos dicho en otras ocasiones que, sobre todo, la característica inequívoca de las canciones que compone Diego Puerta mejor conocido como Dromedarios Mágicos, es despertar emociones profundas y revolver sensaciones dormidas . Entre el dulce rasgueo de su guitarra y la melancólica proyección infantil de su voz, el resultado es muchas veces estremecedor, sin siquiera tener que prestar atención a las palabras. Uno de esos músicos que pueden hacer que dejes de escuchar el resto de la música, o que te puede confrontar con emociones con las que no querías lidiar en ese momento.

Hace unos meses Diego presentó Estudios Universitarios, su disco que funcionó como graduación o título que nunca obtuvo de manera formal, y todo lo que ello puede implicar para un músico independiente. El séptimo corte incluido en la placa es ahora objeto de un video de sutil belleza en blanco y negro, el tema «Luli».

La canción tiene una historia particular y sobre ella nos comentó Diego: «Compuse ‘Luli’ en 2015, cuando conoci a Luli, baterista de una de mis bandas favoritas y grandes amigos. En realidad yo sabia que nunca se iba a armar nada, pero creé esa idea en mi mente. Me inspiró a componerle eso y hasta recuerdo cuando le enseñé la canción, me abrazo. Hasta el día de hoy, seguimos siendo grandes amigos. Un abrazo fuerte hasta España, Luli».

Y el director del video, Elijah Celayo, nos dijo: «La primera vez que escuché ‘Luli’ fue afuera de la casa de mi tía, en una comida familiar en Los Angeles, California hace más de dos años. Recuerdo haberle dicho a Diego ‘tengo que hacerle un video’. Desde ese momento estuve pensando en ideas, ya que inmediatamente me llevó al cuadro que pinta la canción, la historia de conocer a alguien tan increíblemente compatible y al mismo tiempo tan evidente de saber que nada pasara. Me lleva a pensar en las cosas pequeñas y adorables de una niña, a los momentos confusos y obscuros , la duda, las pecas, las flores y nubes. Ay qué hermoso es el amor. Creo que solo somos seres románticos, enamorados del enamoramiento. Años después, de repente me encuentro en Chihuahua, hablando a media noche sobre cosas tristes e impulsivamente decidimos grabar algo el día siguiente. Terminamos haciendo un tipo de película casera, lo cual forma parte de un nuevo proyecto que estoy trabajando».

Mira arriba el video de «Luli», sigue rasgándote las venas con pan de caja escuchando a este pequeño gigante de Chihuahua y recuerda que se presenta este 15 de diciembre en Mooi Collective con full band y amiguis.

