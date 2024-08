Dromedarios Mágicos me rescató de la decadencia con su nuevo tema, “Los Niños”

Es día del niño y hoy tengo que hacer mi declaración en el SAT. Si no lo hago chance me meten a la cárcel. O no sé. ¿Qué pasa si no declaras tus impuestos? Hace quince años estaba casándome con una morrita y comiendo donas en una kermés y ahora tengo que entender qué pedo con mis impuestos. Pinche SAT, esto del día del niño es irónicamente a propósito, ¿no?

Estoy bien confundido. Y como suele suceder casi cada que lo estoy, me llegó un mensaje avisándome que Dromedarios Mágicos sacó un nuevo tema. No sé cómo ni porqué, pero Dieguito siempre le atina a la ocasión y al sentimiento. O sea que es fortuitamente responsable. El track que presenta esta ocasión se llama “Los Niños”, donde vuelve a ser carismático pero trágico y melancólico porque es una canción sobre ser niño que cada quien escucha desde el espejo particular que refleja nuestra adultez. Luego dice eso de que “los niños felices tienen cicatrices” y todo se vuelve más funesto porque no mames sí, ningún trancazo en la vida va a ser tan divertido como esos en la avalancha. Y aunque esa es la interpretación que yo le doy al tema, creo que Drome lo entiende más como un siempre aprender y siempre enseñar, que es un mensaje que aparece al final del video que acompaña la canción, donde se ve al chihuahense medio sacado de rollo en su casa y en Barcelona, sumando puntos a eso de la niñez con sus envidiables sábanas de Rocko.

“Los Niños” es la primera entrega que hace Diego después de una gira extendida por diversos puntos del globo, además de que es el sencillo inicial de un disco que pronto lanzará para el solaz de las juventudes en confusión. Escucha y mira el video del tema al inicio de la nota. Y que se joda el SAT.

