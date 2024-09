El dronesurfing será tu nuevo deporte favorito

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

¿Perdón, es cierto lo que ven mis ojos? ¿Está un tipo surfeando por un lago tirado por un dron? ¿Qué clase de truco es este? Más allá de si es físicamente posible, que lo es aunque quizás en la postproducción le hayan puesto un poco de brillantina, está claro que el tipo se lo está pasando de maravilla.

Cuando no haya olas ni dinero para pagarse un viaje a Francia, País Vasco o, qué sé yo, a Bali, ya sabes qué deporte quieres probar. Bienvenidos, pues, al maravilloso mundo del ‘dronesurfing’.

Vaya, olvida lo que te acabamos de decir, que seguro seguro que es más barato irse a dar la vuelta al mundo. El bicho este cuesta más de 15 000 euros, así que ya está bien que sea capaz de arrastrar a un tipo por el agua.

Según las especificaciones solo puede arrastrar 12 kilos, pero la física explicaría el que pueda arrastrar al rider, que fácilmente pesará sus 70-80 kilos. Con pillar un poco de inercia, como ya vemos en el vídeo, basta para que sea posible. Y si no, mira a este niño hacer snow tirado por un dron: el potencial está allí, los drones son el futuro de la guerra, pero quizás también del deporte.

Sin duda nos encantaría probarlo, pero no nos dejaremos quince de los grandes para practicar una mezcla de skimboard, wakeboard y surf. Si nos lo dejan no les diremos que no, eso seguro.