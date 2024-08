¿Habrá DUI? Jóvenes predicen lo que dirá Puigdemont esta tarde

¿Qué dirá hoy Puigdemont ante el Parlament? ¿Declarará la independencia de Catalunya? ¿Apelará a la necesidad de abrir vías de diálogo con un Gobierno que amenaza con aplicar el artículo 155 de la Constitución si se produce una DUI pero que asegura que «la negociación con los golpistas no es viable», en palabras del vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado?

Hasta que el President de la Generalitat declare esta tarde, todo serán preguntas. Y, como nadie sabe responderlas, nos hemos ido a la calle a preguntar qué piensan los jóvenes que ocurrirá hoy. No ha sido fácil: muchos de ellos afirmaban que no les apetecía opinar acerca del conflicto entre España y Catalunya o que no sabrían que decir, que no tienen una opinión. Algo que, además de las respuestas de los valientes que se han atrevido a hacerlo, nos debe hacer reflexionar.

Mar, 19 años, Barcelona

VICE: Esta tarde, ¿qué?

Mar: Se declarará la DUI, aunque sea durante una hora porque habrá acciones represivas por ello. Eso contentará a mucha gente, pero también puede generar algún conflicto, aunque no me asusta. Espero que todo esto no quede aquí, que se siga luchando por la independencia que queremos, no solo por la independencia.

¿Y qué pasaría si se aplica el 155 o hay detenciones?

Pues que la gente saldría a las calles, como estos días.

¿Tú has salido?

Sí.

¿A favor de la independencia?

A favor del derecho a decidir y poder ejercer mis derechos como ciudadana. Quiero escoger en qué país puedo vivir.

David, 23 años, colombiano residente en Madrid

VICE: ¿Qué crees que va a pasar esta tarde, David?

David: No sé qué pensar, el Gobierno está impidiendo a toda costa que pueda declararse la independencia, así que estoy expectante. Pero, por otro lado, los catalanes se quieren independizar y creo que quizá lo consigan. A mí personalmente no me gustaría, pero lo veo cerca.

¿Crees que volverá a haber violencia, como en el 1-O?

En caso de que haya manifestaciones, no mola que haya cargas, pero probablemente volverá a haberlas. Hay gente que no piensa.

Vives en Madrid, que está bastante lejos de Catalunya. ¿Notas algo distinto desde el 1-O?

Sí, ayer se lo comentaba a mi compañera de piso cuando bajamos al perro. Hay un montón de banderas españolas colgando de los balcones. Me parece muy bien, y también las manifestaciones que he visto estos días, aunque no he participado en ninguna de ellas. Es el pueblo español apoyando una causa. Lo que no me gusta es que en algunas de ellas se cantara el «Cara al sol» o la gente exhibieran símbolos franquistas.

Xavi, 22 años, Barcelona

VICE: ¿Qué pasará hoy?

Xavi: Creo que se declarará la independencia, aunque la declararán y quedará pausada hasta que haya apoyo internacional para calmar también la economía. Creo que será más pausado, no se declarará hoy y mañana Catalunya será independiente.

¿Estos días te has movilizado?

Sí

¿A favor de qué?

Obviamente, para la República.

¿Y qué pasará con Puigdemont?

Una vez se declare, ya lo sabrá toda Europa y todo el mundo. Acto seguido, aunque es mi opinión, si van por los altos cargos y arrestan a Puigdemont y compañía y demás tonterías, nos darán más motivos para pensar «Esto no puede ser, tenemos que ayudarles». Al menos es lo que espero.

Javier, 29 años, Málaga

VICE: Javier, ¿Puigdemont va a declarar la independencia de Catalunya de manera unilateral?

Javier: Creo que no. El referéndum no fue legal. Me pongo en la piel de los catalanes y yo tampoco estoy de acuerdo con el Gobierno de España, así que, si me dieran la oportunidad, también me desharía de él a toda costa, pero no es la forma. Se sale de la legalidad.

Y si lo hace, ¿cómo reaccionará Rajoy?

Supongo que arrestando a Puigdemont o algo, no sé hasta qué punto pueden llegar.

¿Crees que los catalanes quieren independizarse de España o de Rajoy?

Yo creo que hay de todo. Por un lado influye el Gobierno que tenemos, pero por otro, hay una parte de Catalunya que siempre ha sido independentista.

¿Has ido a alguna manifestación a favor o en contra del referéndum?

No, con la que está cayendo, que se arreglen ellos.

Marina, 28 años, Barcelona

VICE: Puigdemont habla a las 18:00. ¿Qué va a soltar?

Marina: Creo que va a declarar la independencia unilateral.

¿Y estás a favor o en contra?

En contra. Considero que la población no lo respalda lo suficiente, al menos de forma legal.

¿Entonces no fuiste a votar?

Sí, sí que fui, aunque me costó muchísimo, y luego el martes me fui a manifestar porque me pareció horroroso lo que pasó el 1-O.

Y si se declara la DUI, ¿qué crees que va a hacer Rajoy?

Pues va a aplicar el artículo 155. Es ese, ¿verdad?, y van a traer todavía más policía. Puigdemont ahora no se puede echar atrás y Rajoy tampoco va a ceder, así que o cambian los interlocutores o no sé qué va a pasar. Tiene pinta de que a bien no va a ir.

María, 26 años, Madrid

VICE: Hola, María. ¿Cómo crees que respondería el Estado si Puigdemont declara la independencia esta tarde?

María: Creo que no volverían a responder con violencia porque ya han aprendido que solo les perjudica.

Pero ha habido muchas protestas en las que se cantaban vivas a la actuación policial. ¿Has ido a alguna?

No he ido a ninguna manifestación porque no creo que sirva de mucho. La decisión final la tiene alguien que está por encima de nosotros. He visto muchas banderas en las paredes, en las ventanas, pero tampoco creo que sirva de nada. Yo no cuelgo un símbolo del dólar y me hago millonaria, así que por la misma lógica…

¿Qué les dirías a los catalanes que quieren que esta tarde Puigdemont declare la independencia?

Que apechuguen. Que si no quieren formar parte de España y quieren ser otro país, tendrán que apañárselas solos. Y si no, que todo siga como está. Yo personalmente quiero que todo siga como está. Es como si yo me siento independiente y declaro un municipio en mi casa. Me considero una persona moderna y liberal, pero por las malas, no. ¿Los malos son los policías que lo han tomado con violencia, o los malos son los que han hecho las cosas como les ha dado la gana?

Raquel, 23 años, Barcelona

VICE: ¿Esta tarde pasará algo gordo?

Raquel: Pueden pasar dos cosas. O bien se tira para atrás y la independencia se hace de forma simbólica para calmar a los independentistas y cumplir con lo que dijeron —esto provocará follón porque seguro que se aplicará el artículo 155—, o también podría ser que dijera que lo pospone hasta que esté todo más claro. Aquí el Gobierno no sé si hará algo o se esperará hasta que se haga. Se lo replantean todo un poco.

¿Y estos días te has movilizado?

Sí, fui este domingo a la manifestación por la unidad de España y fue increíble. Creo que es la primera vez en mi vida que he podido ir con la bandera de España atada al cuello.

¿Y no crees que los damnificados somos nosotros?

Totalmente. Hay una fractura social que es horrible. De todas maneras, noto una diferencia importante respecto a los que son independentistas. Ellos pueden ir con la bandera siempre, expresar lo que piensan y son, simplemente, gente que busca la democracia y la libertad; en cambio, si dices que buscas la unidad de España, dicen que eres un fascista y, bueno, de todo.

Benjamín, 35 años, Barcelona

VICE: ¿Qué crees que va a decir Puigdemont esta tarde?

Benjamín: No me echéis del país si digo algo malo (risas). Creo que va a declarar la independencia porque no tiene más salida. No sé si es lo que quiere, tal y como está el panorama, pero es lo que tiene que decir para que los otros partidos no se le echen encima. Y, sobre todo, los dos millones de personas que llevan movilizándose seis o siete años. Por lo tanto, declararla tiene que declararla, no sé en qué formato. Se habla deque será a la eslovena, que es como parar la independencia seis meses, o también puede que sea una declaración retórica, pero de una forma u otra tiene que hacerlo.

Y a todo esto, ¿el gobierno central qué va a hacer?

Buen, todo esto va de a ver quién tiene la chorra más larga. En el momento en que Puigdemont ponga la chorra encima de la mesa, Rajoy pondrá la suya encima y aplicará el 155, que por cierto no tengo ni idea de lo que es.

Todo el mundo que conozco parece constitucionalista. Hablan de leyes y de legitimidad, pero yo no tengo ni idea aunque entiendo que es lo que quieren y tienen que hacer.

Y si comienzan a detener gente, ¿habrá más movilizaciones?

Seguro. De alguna forma, inconscientemente, es lo que quieren los que manejan. Unos quieren jaleo para legitimarse a nivel internacional o a nivel interno, como autoempoderarse. Y por parte del Gobierno español, quieren jari (jarana) y estar legitimados para utilizar la fuerza bárbara y estúpida a la que nos tienen acostumbrados.

¿Y tú te vas a movilizar?

Buf, yo es que soy más de movilizarme internamente. Puede sonar absurdo, pero no estoy muy por la movilización masiva, no me siento muy cómodo.



Alejandro, 27 años, Cuenca

VICE: ¿Declarará la independencia Puigdemont hoy?

Alejandro: Creo que no, porque no es el momento. Considero que deben medir las fuerzas para poder rearmar sus argumentos y declarar la independencia o no. Pero en todo caso, hoy no va a ser.

¿Lo considerarías legítimo, en caso de hacerlo?

Considero que tienen la fuerza suficiente para hacerlo, porque para eso se les votó. Aunque el independentismo no tiene una mayoría absoluta en Catalunya, sí que tiene la fuerza suficiente para hacer un referéndum, pero no se ha podido hacer legalmente, así que hay que ir más allá y dialogar, establecer unas condiciones.

¿Crees que el Estado respondería aplicando el 155?

Supongo que sí, pero ya te digo, no creo que veamos hoy una declaración de independencia.

Y, ¿cómo has vivido tú este proceso desde fuera de Catalunya?

Pues con una guerra de banderas totalmente anacrónica y que no responde para nada al mundo global en el que vivimos. Me recuerda a la España imperialista. Aun así, creo que la mayoría silenciosa real somos los que no hemos tomado «bando», no los que han salido a la calle con la bandera de España, que es son unos… prefiero no decir la palabra.

Mari Ángeles, 37 años, Madrid

VICE: ¿Cuál es tu predicción para esta tarde, Mari Ángeles?

Mari Ángeles: Yo pienso que Puigdemont no va a declarar la independencia de Catalunya. Creo que va a decir que necesitan tiempo para desarrollar infraestructuras y tal, todo lo que dijo ayer Artur Mas. Al final Puigdemont es una marioneta de Artur Mas, y no va a ser lo suficientemente valiente como para hacer lo que dijo que iba a hacer.

¿Por qué crees que va a decidir no hacer la DUI entonces, si es lo que fijaba la ley del referéndum?

Las amenazas por parte del Gobierno de España le dan igual. Lo que le ha acongojado son las internacionales y las económicas. No recuerdo el nombre pero ayer un político de la CUP o de ERC dijo que si las grandes empresas no pagaban impuestos en Catalunya, que de qué iban a vivir. Al final la economía es la base de cualquier sociedad, y si eso no lo tienen…

Y si la hubiera, ¿cómo crees que respondería el Gobierno?

Apelaría al artículo 155 de la Constitución. A mi no me gustaría, me parecería una declaración de guerra civil encubierta, pero creo que lo harían. Tampoco les quedan muchas otras herramientas. Han entrado en una guerra de «y tú más» en la que Soraya Sáez de Santamaría, que es la que mueve los hilos, no se va a quedar de brazos cruzados.

¿Qué le recomendarías tú a Soraya si le pudieras consejo sobre el asunto?

Si no declaran la independencia, que es lo que creo que va a ocurrir, me sentaría a hablar. Si ellos no son capaces, que busquen intermediarios, o que se quiten de en medio. Este es el conflicto más importante que ha habido en los últimos años de democracia y no lo han sabido solucionar ni el Gobierno ni el Govern.

Ferdinando, 31 años, Barcelona

VICE: La pregunta del millón: ¿qué pasará esta tarde?

Ferdinando: Pienso que no va a pasar nada, que va a ser una enorme bola de humo. En dos semanas se hablará otra vez del Real Madrid y del Barcelona.

¿No piensas que, si se declara la DUI, el Gobierno central va a hacer algo?

No, pienso que no. Todo va a ser otro clásico de la política mediterránea. Mucho hablar para que se llenen los periódicos y que no salga lo que está pasando de verdad como cubrir alguna ley que están haciendo sin que la gente se entere. Una bola de humo para la gente, ya está.

¿Pero esa gente qué hará si se declara la independencia o si hay detenciones?

Está claro que saldrán, habrá movimiento o manifestaciones, pero acabará en nada.