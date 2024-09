Entre papas, alcohol y desnudez en el verano finlandés

«Este verano apesta», dice mi hijo de 5 años mientras está comiendo helado en el pórtico, envuelto en una frazada. Es verano en Finlandia y el termómetro está luchando por mantenerse encima de los 10°C. Comienza a llover y me siento tan decepcionado como mi hijo.

Mientras escribo, me doy cuenta de lo tonto que es comenzar el artículo con un reporte climático, pero es Finlandia. La gente se toma muy en serio el clima veraniego (también llamado Juhannus). En el bosque viven ermitaños que predicen el clima con tres meses de anticipación a partir de cómo cogen las ranas. Quizá la fijación finlandesa por el clima se deba también a alguna tradición, el solsticio —el día más largo del año—se celebra en honor al dios meteorológico Ukko, a quien se le pide una buena cosecha y fertilidad.

Pero Ukko no es el único dios. Las mujeres lanzan hechizos de amor rodando desnudas por los campos de trigo, recolectando flores y acomodándolas debajo de las almohadas, o bien dando tres vueltas al campo durante la medianoche con un trébol de cuatro hojas en el pecho. Existen docenas de hechizos antiguos que lanzan las mujeres esperando encontrar el amor de su vida o simplemente tratando de tener buena acción en la cama. Muchos de estos hechizos se deben hacer desnudo.

Todas las fotos son del autor.

En la isla del sol de medianoche, la gente pasa el verano en provincia. Las ciudades se convierten en pueblos fantasma. Existen más o menos 187.888 lagos en Finlandia y más de 1.200 kilómetros de costa, muchas celebraciones se organizan cerca de algún cuerpo de agua. Añade a la ecuación gente ebria —mucho muy ebria— y no siempre tendrás el mejor resultado. Digamos que suelen suceder accidentes.

Incluso el consumo excesivo de alcohol en verano, según algunos, se puede relacionar a las tradiciones antiguas. Antes, el comportamiento alegre ayudaba a ahuyentar a los espíritus malignos y la cantidad de alcohol consumida de alguna manera era equivalente a la cosecha. Excelente excusa.

Si no tienes papas, vete; le fallaste oficialmente a Juhannus.

Sin embargo, parece que existe la tendencia «menos es más» en el solsticio. En lugar de tomar alcohol barato, la gente está empezando a escoger la calidad por encima de la cantidad. Las cosas están girando en torno a la comida y la bebida cada vez más, la comida ahora es tan abundante como la bebida antes.

Con tantos lagos y mares, es natural que los finlandeses amen a sus peces. Pero en verano, todo comienza a inundarse bajo el vapor de las papas calientes con mantequilla derretida. Si no tienes papas, vete; le fallaste oficialmente a Juhannus.

Las papas se sirven con (o seguido de) una amplia variedad de pescados, casi siempre incluyendo salmón ahumado y gravlax. Si no te gusta el pescado, vas a pasarla mal. Mi suegro prefiere comenzar con arenques curados sazonados con mucha cebolla y un toque de ginebra, para curar cualquier cruda que tengas. Sigue el pescado blanco frito. Luego, cubrimos un filete de salmón con limones y lo asamos en una fogata. Después, nos relajamos con un par de filetes t-bone asados al carbón.

Al día siguiente, en el solsticio de verdad, mi padre sirve arenque en escabeche con crema, cebollines, eneldo y cebolla, además de las papas que prepara mi madre. Luego arenque en vinagre con pimienta, salsa de mostaza cremosa y salsa de tomate, seguido de un filete de salmón ahumado (el sander y la trucha arcoiris son muy comunes también) durante esta celebración. Disfruto este manjar con gran determinación. Mmm…¡Delicioso!

Existen muchas formas de pasar la noche blanca del solsticio. Miles de finlandeses disfrutan en festivales musicales, cogiendo en tiendas de campaña. Este año aproximadamente 250.000 finlandeses decidieron pasar el solsticio mirando la transmisión en vivo de una cinta transportadora del cajero de algún supermercado. ¡¿Qué?! Si ésa no es señal de que el apocalipsis se acerca, no sé qué pueda ser. No obstante, en Finlandia se celebra este día como ningún otro. Desde aquí las noches se alargan y Finlandia inicia la inevitable marcha hacia la oscuridad y todo lo que nos queda es el recuerdo del solsticio.